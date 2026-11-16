Ciryl Gane retiene título peso pesado ante Josh Hokit en UFC 334

El enfrentamiento principal recibió el reconocimiento de Pelea de la Noche, con un bono de 100 mil dólares para cada participante

Ciryl Gane necesitó un cierre sólido para conservar el campeonato de peso pesado frente a Josh Hokit en UFC 334. El francés ganó por decisión unánime tras cinco asaltos de intensa presión del estadounidense, quien perdió su invicto profesional en el Madison Square Garden de Nueva York.

Los tres jueces entregaron tarjetas de 48-47 a favor de Gane en la función del sábado 14 de noviembre. En el combate coestelar, Kayla Harrison también defendió su cinturón al someter a Amanda Nunes en el cuarto round.

Gane responde al desgaste y asegura los últimos asaltos

Hokit presionó desde el arranque, buscó derribos y forzó intercambios que exigieron al campeón mantener una respuesta constante. Aunque Gane encontró espacios para conectar con precisión, el retador logró incomodarlo y tuvo un tercer asalto productivo con su ofensiva a corta distancia.

La reacción del francés llegó en el cuarto episodio. Sus rodillazos al cuerpo y la combinación de ataques a distintas alturas comenzaron a marcar diferencia mientras disminuía el ritmo de Hokit.

BY UNANIMOUS DECISION 😤 @Ciryl_Gane just defeated Josh Hokit to defend his belt at #Polymarket #UFC334! https://t.co/oHQpD9BJKa — UFC (@ufc) November 15, 2026 En el quinto, Gane sostuvo la efectividad de su golpeo y resistió los últimos intentos del estadounidense. Así completó su primera defensa del campeonato indiscutido y dejó su récord en 15 victorias, dos derrotas y un combate sin resultado. Hokit quedó con marca de 10-1. El enfrentamiento recibió el reconocimiento de Pelea de la Noche, con un bono de 100 mil dólares para cada participante. Harrison frena el regreso de Amanda Nunes Kayla Harrison retuvo el título de peso gallo femenino mediante un mataleón a los 1:29 minutos del cuarto asalto, con el que terminó el regreso de Nunes después de más de tres años sin competir. La brasileña encontró oportunidades con sus golpes a distancia, pero Harrison consiguió llevar el combate hacia los agarres y las posiciones de control. La campeona aprovechó su experiencia en judo para derribarla y trabajar desde arriba. Después de abrirle un corte en el tercer round, Harrison aprovechó una patada de Nunes en el cuarto para llevarla al suelo, tomar su espalda y cerrar la estrangulación que provocó la rendición. La victoria mejoró su registro profesional a 20-1 y le otorgó un bono de actuación de la noche por 100 mil dólares.