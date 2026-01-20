Cinco mexicanos firman su pase a los Juegos Olímpicos 2026

Lasse Gaxiola fue el último en confirmar la plaza, lo que significa que competirá en la misma edición que su madre, Sarah Schleper, en esquí alpino

La delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 quedó conformada por cinco atletas, luego de confirmarse una quinta plaza para Lasse Gaxiola, esquiador alpino de 17 años que hará su debut olímpico. Con esta cifra, México tendrá su representación más numerosa en una justa invernal desde Albertville 1992.

La confirmación de esta plaza representa un hecho relevante para el deporte mexicano, ya que Lasse Gaxiola competirá en la misma edición que su madre, Sarah Schleper, quien también forma parte del equipo nacional en la disciplina de esquí alpino.

México registra un hecho inédito en Juegos Olímpicos de Invierno

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, una madre y su hijo competirán en la misma edición. Este precedente será establecido por Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, ambos representantes de México en esquí alpino.

En el historial olímpico solo existe un antecedente similar en Juegos de verano, cuando los georgianos Nino Salukvadze y Tsotne Machavariani participaron juntos en Río 2016 dentro de la disciplina de tiro deportivo.

La trayectoria olímpica de Sarah Schleper

Milano-Cortina 2026 marcará la séptima participación olímpica de Sarah Schleper, quien cuenta con una amplia experiencia en el máximo escenario deportivo internacional. Será además su tercera aparición representando a México, luego de haber competido en cuatro ediciones anteriores bajo la bandera de Estados Unidos.

Su presencia aporta experiencia a la delegación nacional y consolida la continuidad de México en pruebas de esquí alpino dentro del programa olímpico invernal.

¿Quién es Lasse Gaxiola?

Lasse Gaxiola es hijo de Sarah Schleper y del entrenador mexicano de esquí alpino Federico Gaxiola. Con apenas 17 años, se convertirá en uno de los atletas mexicanos más jóvenes en competir en Juegos Olímpicos de Invierno.

Su clasificación representa una nueva generación de deportistas mexicanos que han logrado cumplir con los criterios internacionales en disciplinas tradicionalmente dominadas por países con infraestructura invernal.

Atletas mexicanos clasificados a Milano-Cortina 2026

La delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 estará integrada por:

Donovan Carrillo en Patinaje artístico

en Patinaje artístico Sarah Schleper en Esquí alpino

en Esquí alpino Lasse Gaxiola en Esquí alpino

en Esquí alpino Regina Martínez en Esquí de fondo

en Esquí de fondo Allan Corona en Esquí de fondo

Fechas y sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero en Italia, con competencias preliminares que iniciarán el 4 de febrero en disciplinas como curling y hockey sobre hielo.

El programa contempla 116 pruebas con medalla, ocho deportes y la participación de alrededor de 3,000 atletas de más de 90 países. La ceremonia de apertura se realizará en el estadio San Siro de Milán.

La organización contempla el uso de sedes existentes distribuidas en cuatro clústeres geográficos: Milán, Valtellina, Cortina y Val di Fiemme, como parte de un modelo enfocado en la sostenibilidad.