Cierran caso de árbitro que hizo supuesto gesto discriminatorio

Evans fue captado realizando un gesto con la mano que algunos observadores interpretaron como una señal asociada a grupos supremacistas blancos.

Un gesto realizado por un árbitro de revisión de video durante la transmisión de un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ provocó una investigación por parte de organismos encargados de monitorear posibles actos de discriminación dentro del torneo. Sin embargo, tras analizar el caso, un comité de la FIFA concluyó que el oficial australiano Shaun Evans no infringió el código disciplinario de la organización.

La polémica surgió durante la cobertura del encuentro entre Alemania y Curazao, cuando la señal oficial mostró al equipo de asistentes de video que trabaja desde el centro de operaciones ubicado en Dallas, Texas.

¿Qué explicó el árbitro sobre el gesto?

Tras la difusión de las imágenes, Evans emitió una declaración en la que negó cualquier intención de transmitir un mensaje político, ideológico o discriminatorio.

"No hice intencionalmente un gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo. La única explicación que puedo ofrecer es que el movimiento fue un tic involuntario y subconsciente", señaló.

El árbitro explicó además que durante el encuentro sostenía un bolígrafo entre los dedos y que repitió movimientos similares en varias ocasiones sin percatarse de ello.

"Escándalo mundial"



Porque la FIFA investigará al árbitro australiano del Mundial Shaun Evans por un supuesto “signo de poder blanco” antes del partido de Alemania contra Curaçao.



El socio antidiscriminación de la FIFA, Fare Network, lo calificó como un símbolo “neonazi”. pic.twitter.com/zqNWOowYdU — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 15, 2026

La denuncia de organismos contra la discriminación

La controversia escaló después de que la Fare Network, organización que colabora con FIFA y UEFA en la detección de conductas discriminatorias dentro del futbol, solicitara que Evans fuera retirado del torneo.

La agrupación argumentó que el gesto observado se asemeja a una versión invertida de la señal de "OK", símbolo que en determinados contextos ha sido utilizado por grupos de extrema derecha y movimientos de supremacía blanca.

La Liga Antidifamación de Estados Unidos incorporó este símbolo a su base de datos de expresiones de odio en 2019, aunque también ha señalado que su significado depende en gran medida del contexto en el que se utilice.

FIFA mantiene a Evans dentro del torneo

Después de revisar el incidente, la FIFA determinó que no existían elementos suficientes para considerar que el árbitro hubiera cometido una infracción disciplinaria. Por ello, el australiano continuará formando parte del grupo de 30 oficiales de video seleccionados para trabajar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Evans, quien participa en su segundo Mundial consecutivo, afirmó que la interpretación del gesto no refleja quién es ni sus valores personales.

"Arbitrar en el Mundial es el mayor honor de mi carrera y espero poder apoyar a mis colegas durante el resto del torneo", expresó.

Con la resolución emitida por la FIFA, el caso quedó cerrado y el oficial mantendrá sus funciones dentro del campeonato que se disputa en México, EUA y Canadá.