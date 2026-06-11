Cierra Selección Mexicana con buen ánimo preparación para debut

El conjunto azteca ya se declaró listo para encarar a la selección de Sudáfrica en lo que será su partido de debut en la justa futbolera

La Selección Mexicana cerró este miércoles con trabajo suave y relajación activa su preparación para debutar ante Sudáfrica este jueves en el partido inaugural del Mundial, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ante decenas de medios internacionales, el equipo dirigido Javier Aguirre trabajó dividido en distintos grupos que se distribuyeron en rondas de control de balón, y el tradicional 'torito'.

El ambiente se notó relajado, con buena disposición entre los guardametas Raúl Rangel, quien se perfila como titular; Guillermo Ochoa, en su plan de líder y mentor (que está listo para estar en su sexta Copa del Mundo), y las ganas de Carlos Acevedo, tercer portero, quien no pierde la esperanza de tener una oportunidad para debutar.

Para lograrlo, el cuerpo técnico organizó un híbrido balón mano y baloncesto, ejercicio en el que Gilberto Mora, el más joven entre los 26 y la más reciente joya del futbol mexicano, cargó una canasta en la cabeza mientras sus compañeros, divididos en dos equipos, luchaban por encestar una pequeña pelota.

La actividad propicio choques y disputas que terminaron en risas y bromas que reflejaron lo relajado que parece estar el equipo previo al trascendental juego de este jueves.

A diferencia del pesimismo que se percibía en el ambiente en los primeros meses del año, por la gran cantidad de jugadores estelares en el conjunto de Aguirre, hoy existe una mayor confianza en que, gracias a la recuperación de la mayoría de los efectivos, México arrancará con el pie derecho su participación en la justa mundialista.

Este jueves el Tri, 14 en el ránking FIFA, saldrá como favorito para vencer a una Sudáfrica que es la número 60 del mundo.