Cierra Salinas Pliego ciclo con Mazatlán FC con emotivo mensaje

Con este movimiento, se cierra un capítulo en el futbol mexicano marcado por decisiones empresariales que ahora dan paso al regreso del Atlante.

Ricardo Salinas Pliego se despidió de Mazatlán FC tras confirmar la venta de la franquicia, en un mensaje donde explicó los motivos detrás de su decisión y el cierre del proyecto en la Liga MX. El anuncio marca el fin de un ciclo de seis años del club en el futbol mexicano.

El equipo dejará de existir al término del torneo Clausura 2026, ya que su lugar será ocupado por Atlante, que adquirió la franquicia y regresará a la Primera División para la próxima temporada.

¿Por qué Salinas Pliego vendió Mazatlán FC?

En su mensaje, Salinas Pliego señaló que factores como la inseguridad, la impunidad y la falta de certeza jurídica fueron determinantes para dejar de invertir en el club.

El empresario indicó que estas condiciones dificultan el desarrollo de proyectos que generan empleo y oportunidades, por lo que tomó la decisión de desprenderse del equipo.

El mensaje de despedida a la afición

Salinas Pliego agradeció a los aficionados por el apoyo durante los años que el club estuvo en Mazatlán y reconoció el vínculo que se generó con la comunidad.

"Es muy difícil que una empresa, un proyecto o en este caso, un equipo pueda prosperar en un país donde no se apoya a la iniciativa privada que somos al final quienes invertimos nuestro dinero para generar prosperidad. Lo que más me duele no es la despedida en sí, sino las miles de familias que hoy pierden una fuente de ingreso y diversión. Les ofrezco mis disculpas más sinceras."

El fin de Mazatlán FC en la Liga MX

El club cerró su etapa con un triunfo en casa, en lo que fue su último partido ante su afición. Con ello, concluye la historia de una franquicia que surgió en 2020 y que ahora desaparecerá del máximo circuito.

La operación permitirá el regreso de Atlante a la Primera División, ocupando la plaza que deja el equipo sinaloense.