Cierra Chivas con triunfo ante Seattle en Leagues Cup

Las anotaciones de Luis Rey y Santiago Sandoval en el segundo tiempo sellaron el triunfo rojiblanco antes del torneo local.

Chivas cerró con una sonrisa su participación en la Leagues Cup 2026 al remontar y vencer 2-1 al Seattle Sounders en el Lumen Field.

Ya sin posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final, el Rebaño encontró una buena dosis de confianza de cara al regreso de la Liga MX.

Seattle tomó ventaja al minuto 13, cuando Gallantin Sandness aprovechó una asistencia de Jesús Ferreira para empujar el balón dentro del área.

Chivas respondió con aproximaciones de Brian Gutiérrez, Hugo Camberos y Roberto Alvarado, pero se fue al descanso abajo en el marcador y con la preocupación por la lesión de Bryan González.

En el complemento llegó la reacción rojiblanca.

Al 60’, Luis Rey igualó el encuentro con un zurdazo y, poco después, Santiago Sandoval apareció de cabeza para completar la remontada.

El triunfo significó apenas la segunda victoria de Chivas en tiempo regular dentro de la Leagues Cup y deja buenas sensaciones antes de enfrentar el domingo a Santos en el torneo local.



ANOTADORES

Chivas 2-1 Seattle Sounders

Chivas

Luis Rey — 60’

Santiago Sandoval — 65’

Seattle Sounders