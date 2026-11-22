La italiana logró su primera victoria de la temporada de ciclocross tras superar a las neerlandesas Lucinda Brand y Ceylin Alvarado

La ciclista italiana Sara Casasola, integrante del equipo Crelan-Corendon, conquistó este sábado la prueba femenina élite del HG Cross de Lokeren, Bélgica, al imponerse en solitario sobre las neerlandesas Lucinda Brand y Ceylin del Carmen Alvarado.

Con este resultado, la corredora italiana obtuvo su primera victoria de la temporada de ciclocross en la cuarta competencia del certamen.

Casasola completó las seis vueltas al circuito en un tiempo de 46 minutos y 54 segundos. Su ventaja al cruzar la meta fue de 41 segundos respecto a Brand, quien finalizó en la segunda posición con un registro de 47 minutos y 35 segundos.

La italiana tomó protagonismo desde los primeros momentos de la prueba y consiguió despegarse de sus principales rivales durante el desarrollo de la competencia. Al final, mantuvo la diferencia suficiente para asegurar el triunfo en solitario.

Brand, una de las principales favoritas, tuvo que conformarse con el segundo puesto después de sufrir un pinchazo que la obligó a detenerse para cambiar de bicicleta, situación que complicó sus posibilidades de alcanzar a la líder.

Alvarado completó el podio en su regreso

La neerlandesa Ceylin del Carmen Alvarado ocupó el tercer lugar con un tiempo de 48 minutos y un segundo, a un minuto y siete segundos de Casasola.

Alvarado también tuvo una carrera complicada, pues sufrió una caída durante el recorrido y perdió terreno respecto a las dos primeras clasificadas.

De esta manera, el podio del HG Cross de Lokeren quedó repartido entre Italia y Países Bajos, con Casasola como vencedora, Brand en segundo lugar y Alvarado en la tercera posición.

La victoria representa un resultado importante para la ciclista del Crelan-Corendon, quien consiguió estrenar su cuenta de triunfos en la campaña 2026-2027.