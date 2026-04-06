Ciclismo: Pogacar conquista su tercer Tour de Flandes

El ciclista Tadej Pogacar logró una contundente victoria en el Tour de Flandes, al imponerse en solitario tras un ataque decisivo en los tramos adoquinados

El ciclista Tadej Pogacar logró este domingo una contundente victoria en el Tour de Flandes, al imponerse en solitario tras un ataque decisivo en los tramos adoquinados.

Pogacar construyó su triunfo con una exhibición táctica y física, acelerando en cada uno de los muros hasta romper el grupo de favoritos. El ataque final llegó en la tercera y última ascensión al Viejo Kwaremont, a 18 kilómetros de la meta, donde dejó atrás a sus principales rivales.

El esloveno cruzó la meta en solitario con 40 segundos de ventaja sobre Mathieu van der Poel, mientras que Remco Evenepoel completó el podio a 1 minuto y 24 segundos. Wout van Aert finalizó en la cuarta posición.

Dominio en los Monumentos

Con este triunfo, Pogacar suma ya 12 victorias en carreras Monumento, superando al legendario Roger de Vlaeminck y colocándose en solitario como el segundo más ganador de la historia, solo por detrás de Eddy Merckx, quien ostenta el récord con 19.

Además, el esloveno iguala con tres triunfos en Flandes a figuras históricas como Tom Boonen y Fabian Cancellara.

El triunfo llega apenas semanas después de su victoria en la Milán-San Remo, lo que mantiene viva su ambición de conquistar los cinco Monumentos en una misma temporada, una hazaña inédita en el ciclismo.

Su próximo objetivo será la París-Roubaix, conocida como el “Infierno del Norte”, donde buscará completar uno de los pocos títulos que aún faltan en su palmarés.

La carrera estuvo marcada por un intenso duelo entre las principales figuras del pelotón. Van der Poel fue el último en ceder ante el ritmo de Pogacar, mientras que Evenepoel destacó en su debut en la prueba al resistir en solitario durante varios kilómetros.

Con apenas 27 años, Pogacar continúa consolidándose como uno de los grandes dominadores del ciclismo moderno, firmando una actuación que refuerza su candidatura a hacer historia en la temporada 2026.