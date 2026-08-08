VIE 14 FEB
30°

Deportes

Chucky Lozano regresa a las canchas; reforzará al LA Galaxy

Por: EFE

07 Agosto 2026, 12:22

Compartir
WhatsApp

Hirving Lozano se incorpora en calidad de préstamo al conjunto angelino, por lo que continuará en la MLS, tras ser cedido por San Diego

Chucky Lozano regresa a las canchas; reforzará al LA Galaxy
Publicidad

El delantero mexicano Hirving Lozano dejó este viernes al San Diego FC y se incorporó como cedido a Los Ángeles Galaxy hasta diciembre de 2026.

El San Diego hizo oficial una operación que permitirá a Lozano volver a tener minutos, después de que el mexicano se quedara al margen del equipo por tensiones internas.

"Trabajamos con Hirving y su entorno para encontrar la oportunidad adecuada que le permitiera volver a tener minutos en el campo", afirmó el director deportivo de San Diego, Tyler Heaps.

"Agradecemos sus contribuciones durante nuestra temporada inaugural récord y le deseamos lo mejor mientras continúa su carrera", añadió.

El contrato prevé una opción de compra a favor de los Galaxy.

En todas las competiciones, Lozano disputó 34 partidos, con 11 goles y nueve asistencias, como parte de la plantilla de San Diego, que alcanzó la final de la Conferencia Oeste en la primera temporada del club en la MLS, en 2025. 

Comentarios