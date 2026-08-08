Chucky Lozano regresa a las canchas; reforzará al LA Galaxy

Hirving Lozano se incorpora en calidad de préstamo al conjunto angelino, por lo que continuará en la MLS, tras ser cedido por San Diego

El delantero mexicano Hirving Lozano dejó este viernes al San Diego FC y se incorporó como cedido a Los Ángeles Galaxy hasta diciembre de 2026.

El San Diego hizo oficial una operación que permitirá a Lozano volver a tener minutos, después de que el mexicano se quedara al margen del equipo por tensiones internas.

"Trabajamos con Hirving y su entorno para encontrar la oportunidad adecuada que le permitiera volver a tener minutos en el campo", afirmó el director deportivo de San Diego, Tyler Heaps.

"Agradecemos sus contribuciones durante nuestra temporada inaugural récord y le deseamos lo mejor mientras continúa su carrera", añadió.

El contrato prevé una opción de compra a favor de los Galaxy.

En todas las competiciones, Lozano disputó 34 partidos, con 11 goles y nueve asistencias, como parte de la plantilla de San Diego, que alcanzó la final de la Conferencia Oeste en la primera temporada del club en la MLS, en 2025.