Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol

La delantera mexico-estadounidense pone fin a una histórica etapa con Rayadas, club en el cual marcó 118 goles y conquistó tres títulos de liga

La delantera Christina Burkenroad anunció su retiro del futbol profesional, poniendo punto final a una destacada trayectoria de más de seis años con Rayadas de Monterrey, club en el que se consolidó como una de las máximas referentes de la Liga MX Femenil.

La decisión, de acuerdo a una entrevista publicada en las redes sociales del equipo regiomontano, responde a motivos personales.

“Después de pensarlo mucho decidí que ya es momento de retirarme del futbol profesional”. “Quiero ver que más puedo hacer. Qué puedo crear, qué puedo aprender, a quién puedo ayudar. Quién puedo ser fuera del futbol. Llegué aquí queriendo ver hasta dónde llegar como futbolista y ahora me voy con muchas ganas de ver hasta dónde puedo llegar como persona”, mencionó Burky.

La futbolista mexico-estadounidense, de 33 años, deja la institución albiazul después de disputar 247 partidos oficiales y marcar 118 goles, cifras que la colocan entre las máximas goleadoras en la historia del club.

“Gracias a este club por creer en mí. Gracias a Monterrey y a México por convertirse en una parte tan grande de mi vida”, expresó.

Además, fue pieza fundamental en la obtención de tres campeonatos de Liga MX Femenil: Clausura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Burkenroad llegó a Rayadas para el torneo Guardianes 2020, procedente de una carrera que incluyó experiencias internacionales con clubes como Orlando Pride de la NWSL, el IK Grand Bodø de Noruega y el Sparta de Praga.

Desde su arribo al conjunto regiomontano se convirtió en una de las atacantes más peligrosas del circuito, gracias a su fortaleza física, capacidad en el juego aéreo y contundencia frente al arco rival.

Su retiro tomó por sorpresa al entorno del futbol femenil, ya que formaba parte del plantel de Rayadas para el Apertura 2026 e incluso tuvo participación en la jornada inaugural del torneo ante Tijuana.

Sin embargo, su ausencia en compromisos posteriores alimentó las versiones sobre una posible salida, mismas que finalmente derivaron en el anuncio de su despedida de las canchas.

La partida de Burkenroad representa el adiós de una de las futbolistas más emblemáticas en la historia reciente de Rayadas y de la Liga MX Femenil.

Su legado queda marcado por los goles, los títulos y la conexión que logró construir con la afición albiazul, que la convirtió en una de las grandes leyendas del club.

Con su retiro, Rayadas inicia una nueva etapa sin una de sus principales figuras ofensivas.