Christian Horner acuerda indemnización para salir de Red Bull

Horner, ha liderado la época más gloriosa de la escudería en Fórmula 1 con Sebastian Vettel y el equipo ganando cuatro campeonatos y Max Verstappen

La escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing oficializó este lunes la salida de Christian Horner del cargo de jefe de equipo, tras 20 años al frente, al alcanzar un acuerdo de indemnización tras su despido en julio de 2025.

"Ha sido un honor y un privilegio liderar el equipo. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado, batiendo récords y alcanzando metas que nadie habría imaginado. Mi mayor satisfacción ha sido reunir y dirigir a un grupo extraordinario de personas talentosas", expresó el propio Horner este lunes en un comunicado difundido por la escudería.

Horner, que tenía contrato hasta finales de 2030, ha liderado la época más gloriosa de la escudería en Fórmula 1 con Sebastian Vettel y el equipo ganando cuatro campeonatos consecutivos de pilotos y constructores entre 2010 y 2013, y Max Verstappen ganando los últimos cuatro campeonatos de pilotos entre 2021 y 2024, además de ser campeón de constructores en 2022 y 2023.

Bajo el mandato del británico, Red Bull consiguió 124 victorias, 107 'poles' y 287 podios.

Cuando fue despedido, el equipo no estaba en su mejor momento al encontrarse en cuarta posición en la clasificación de constructores, a 288 puntos del líder, McLaren, y con Ferrari y Mercedes también por delante, posición que mantienen actualmente, aunque la escudería ganó la última carrera en Bakú con Max Verstappen.

"Queremos agradecer a Christian su trabajo excepcional durante estos 20 años. Su compromiso, experiencia, conocimientos y pensamiento innovador han sido fundamentales para consolidar a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1. Gracias por todo, Christian, siempre formarás parte de la historia del equipo", afirmó Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull

La escudería austriaca ha visto partir a grandes figuras en los últimos dieciocho meses, como el ingeniero Adrian Newey, que actualmente se encuentra en las filas de Aston Martin, y el director deportivo Jonathan Wheatley, en Kick Sauber.

Como parte de la reorganización, desde que fue despedido en julio de 2025, Laurent Mekies, que ejercía el rol de jefe de equipo de la escudería Racing Bulls, ocupó el cargo de Horner, mientras que Alan Permane sustituyó a Mekies.