Chivas viste de tradición con jersey inspirado en el traje charro

La nueva indumentaria del Rebaño Sagrado combina elementos históricos, cultura mexicana y tecnología deportiva en un homenaje a la charrería

El Club Deportivo Guadalajara presentó este jueves el tercer uniforme que utilizarán durante la temporada 2026-27, una indumentaria que rinde homenaje a la charrería mexicana y toma como principal inspiración el tradicional traje de charro, uno de los símbolos culturales más representativos del país.

La nueva camiseta destaca por su diseño en color negro con detalles dorados, una combinación que evoca la elegancia del atuendo charro. Además, incorpora un patrón gráfico inspirado en los cinturones piteados, elemento artesanal característico de la charrería, el cual recorre el pecho y las mangas del jersey.

Con emblema histórico

Como parte de este homenaje a las raíces mexicanas, el uniforme también recupera un emblema histórico del club. En la parte central del jersey aparece el escudo utilizado por la institución en 1908, conformado por las letras entrelazadas “C” y “G”, una referencia a los orígenes del conjunto rojiblanco y a su legado dentro del futbol mexicano.

La identidad visual se complementa con una tipografía exclusiva para los nombres y números de los jugadores y jugadoras, cuyo diseño fue desarrollado con inspiración en la estética de la charrería, reforzando el concepto que da vida a toda la colección.

El lanzamiento está acompañado de la campaña“Herencia Sagrada”, iniciativa que busca resaltar la conexión entre las tradiciones mexicanas y la esencia de las Chivas. En el material promocional participan charros y escaramuzas, reconocidos representantes de esta disciplina considerada el deporte nacional de México.

Con esta propuesta, el Rebaño Sagrado apuesta por una combinación entre tradición, identidad y modernidad, ofreciendo a su afición una camiseta que celebra la cultura mexicana y fortalece el vínculo entre la historia del club y sus seguidores.