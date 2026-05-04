Chivas manda poderoso mensaje a afición previo vuelta vs Tigres

Este llamado también responde al contexto del marcador global, donde Chivas necesita una reacción contundente tras la desventaja sufrida en el 'Volcán'.

Chivas decidió apelar a su identidad histórica para encarar la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 ante Tigres, tras caer 1-3 en la ida. El club rojiblanco envió un mensaje directo a su afición, buscando convertir el respaldo en un factor clave en su estadio.

En medio de un escenario adverso, el equipo tapatío recurrió a sus raíces para intentar revertir la eliminatoria y mantener viva la posibilidad de avanzar a semifinales.

¿Qué mensaje lanzó Chivas a su afición?

A través de sus redes sociales, el Guadalajara difundió un mensaje con carga simbólica: “SOMOS EL CLUB UNIÓN Y VAMOS JUNTOS HASTA EL FINAL”.

La intención es reforzar la conexión entre jugadores y tribuna en un momento decisivo. El club busca que la afición no solo acompañe, sino que se convierta en un impulso anímico en el partido de vuelta.

Este llamado también responde al contexto del marcador global, donde Chivas necesita una reacción contundente tras la desventaja sufrida en el “Volcán”.

¿Qué necesita Chivas para avanzar ante Tigres?

Luego de la derrota 3-1 en la ida, el conjunto rojiblanco está obligado a remontar en casa. Para avanzar, necesita ganar por al menos dos goles de diferencia para igualar el global y aprovechar su posición en la tabla, o superar esa cifra para clasificar de forma directa.

El reto no es menor. Tigres llega con ventaja y con un plantel que ya demostró capacidad ofensiva en el primer duelo de la serie.

Sin embargo, Chivas apuesta por el factor local y por el respaldo de su gente, elemento que históricamente ha sido determinante en instancias de eliminación directa.

El técnico Gabriel Milito ha respaldado este enfoque, priorizando la unión del grupo y el vínculo con la afición como parte de la estrategia para revertir el resultado.