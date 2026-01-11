Chivas, León y Necaxa comienzan el Clausura 2026 con triunfo

Los tres equipos con autoridad lograron arrancar con victoria en la Jornada 1, sumando puntos clave en el inicio de la competencia.

La actividad del Clausura 2026 de la Liga MX continuó este sábado con una jornada que dejó goles, intensidad y las primeras conclusiones del nuevo torneo. Chivas, León y Necaxa lograron arrancar con victoria en la Jornada 1, sumando puntos clave en el inicio de la competencia.

Chivas 2-0 Pachuca

El Guadalajara se presentó ante su afición en el Estadio Akron con una actuación sólida que le permitió vencer 2-0 a Pachuca. Desde los primeros minutos, el Rebaño impuso condiciones y encontró recompensa al 17’, cuando Armando “La Hormiga” González abrió el marcador tras una jugada dentro del área.

Antes del descanso, Daniel Aguirre amplió la ventaja y encaminó el triunfo rojiblanco. En la segunda mitad, Chivas controló el ritmo del partido y neutralizó los intentos de reacción de los Tuzos para asegurar un debut sin sobresaltos

León 2-1 Cruz Azul

En el Estadio Nou Camp, León hizo valer su localía y superó 2-1 a Cruz Azul en un duelo parejo y disputado. La Fiera tomó ventaja con un gol de Ismael Díaz, resultado de una ofensiva bien trabajada.

Ya en el complemento, Bryan Colula aumentó la diferencia, obligando a Cruz Azul a adelantar líneas. La Máquina reaccionó en los minutos finales con un tanto de Agustín Palavecino, pero no fue suficiente para evitar la derrota en su primer compromiso del certamen.

Santos Laguna 1-3 Necaxa

En el Estadio TSM, Necaxa se mostró contundente y consiguió una importante victoria como visitante al imponerse 3-1 a Santos Laguna. Los Rayos golpearon temprano con anotaciones de Agustín Oliveros y Tomás Badaloni, tomando control del encuentro desde los primeros minutos.

Santos logró descontar por medio de Lucas Di Yorio, pero una expulsión complicó su intento de remontada. Ya en la recta final, Julián Carranza selló el triunfo para Necaxa al convertir un penal, asegurando un arranque positivo para el conjunto hidrocálido.

Con estos resultados, Chivas, León y Necaxa inician el Clausura 2026 con el pie derecho, mientras que Pachuca, Cruz Azul y Santos Laguna tendrán que corregir detalles de cara a la siguiente jornada del campeonato.