Chivas golea al San Luis en la jornada 7 de Liga MX

El conjunto rojiblanco se impuso como visitante con tres anotaciones para colocarse momentáneamente en la parte alta de la tabla.

El Guadalajara, que es dirigido por el argentino Gabriel Milito, goleó este sábado por 0-3 al San Luis en partido de la séptima jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Los tantos de Chivas los anotaron Andrés Sánchez, en propia meta, Ricardo Marín y Richard Ledezma.

Con la victoria, el equipo de Milito se colocó en segundo lugar del certamen con 14 puntos; San Luis se quedó con seis unidades como decimoquinto.

El Guadalajara dominó desde el inicio y lo reflejó pronto en el marcador.

Tomó ventaja al minuto seis en una jugada en la que Santiago Sandoval remató dentro del área con pierna izquierda un balón que rebotó en el poste, pegó en la espalda del guardameta Andrés Sánchez y se metió en su portería para el 0-1 visitante.

Cuatro minutos después, Chivas consiguió el 0-2 en una mala salida del San Luis que terminó con un pase a Marín, quien remató de zurda lejos de la estirada de Sánchez.

En el segundo tiempo, San Luis intentó adelantar líneas, pero le faltó profundidad.

Al 80, Chivas anotó el 0-3 en una acción en la que Richard Ledezma condujo por derecha, entró al área y fusiló al guardameta.