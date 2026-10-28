¿Chivas favorito a campeón? Estos son sus números del Apertura 26

Vale la pena mencionar que en su último encuentro, el cual disputaron ante los Rayados, consiguieron su octavo triunfo en el ‘Gigante de Acero'

Tras 14 jornadas disputadas en el Apertura 2026, hay un equipo que empieza a perfilarse como posible favorito al título, este es el Club Deportivo Guadalajara.

Actualidad del Guadalajara

Siendo uno de los equipos con más historia, tradición, títulos y afición de todo el país, Chivas solo ha perdido uno de sus últimos doce partidos disputados y, además, cuenta con siete juegos consecutivos sin conocer la derrota.

Como paréntesis, vale la pena mencionar que en su último encuentro, el cual disputaron ante los Rayados, consiguieron su octavo triunfo en el ‘Gigante de Acero’, con apenas trece partidos disputados en la nueva casa del Monterrey.

Pero volviendo a la estadística general, el Rebaño se encuentra ubicado en la posición número tres de la tabla, con su boleto a la fiesta grande ya asegurado. En los tres encuentros restantes de la temporada regular, jugará dos veces como local, donde recibirá al Atlante y después al Cruz Azul, y entre esos dos partidos tendrán que ir a Guanajuato para medirse al León.

En temas defensivos, los rojiblancos se han convertido en la mejor zaga del torneo, con apenas 12 goles en contra, y una racha de 234 minutos sin recibir gol.

El capitán del barco

Con respecto a su entrenador, el argentino Gabriel Milito, está disputando su tercer torneo con los de Jalisco. En los anteriores dos torneos, ha tenido un mismo verdugo en diferentes instancias, en el Apertura 2025 fue el Cruz Azul de Larcamón quien los sacó, y en la campaña más reciente, de la mano de Joel Huiqui, los Cementeros lo volvieron a hacer, ahora en semifinales, para después consagrarse como campeones.

Por cierto, Milito ya demostró que está comprometido con el proyecto de Amaury Vergara, ya que contó con la oportunidad de salir del club durante el verano, y decidió decirle que no a uno de los clubes más grandes de su país de origen, River Plate.

Posibles rivales al titulo

Ahora bien, a falta de tres fechas para que concluya el Apertura 2026 en su fase regular, el actual campeón Cruz Azul se perfila como uno de los candidatos a amargar la fiesta del Rebaño, porque además de haber alzado el trofeo este pasado 24 de mayo, son quienes, como ya se mencionó, han sacado a Chivas en las últimas dos ediciones.

América sería quien llenaría el podio y, además, junto a rojiblancos y azules, conforman la lista de los tres primeros equipos de la tabla general.

Los números de la suerte

Por otro lado, hay algunos datos curiosos que favorecen a los tapatíos:

Por ejemplo, el de los últimos siete campeones del futbol mexicano y los goles que han recibido en contra durante el torneo:

Clausura 2023: Tigres con 17 GC; Apertura 2023: América con 14 GC; Clausura 2024: América con 12 GC; Apertura 2024: América con 21 GC; Clausura 2025: Toluca con 22 GC; Apertura 2025: Toluca con 18 GC; Clausura 2026: Cruz Azul con 18 GC.

En cinco de los últimos siete torneos, el campeón ha tenido como máximo una cantidad de 18 goles en contra, prácticamente promediando un gol en contra por partido. Después de ya catorce jornadas disputadas solamente hay un equipo que se mantiene lejos de esos 18 y con verdaderas posibilidades de estar por debajo, siendo el Guadalajara.

Y por si fuera poco, cabe mencionar que de los tres campeonatos que tiene Chivas en torneos cortos, Verano 1997, Clausura 2006 y Apertura 2017, en cada uno ha recibido dieciocho goles o menos en contra.