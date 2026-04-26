Chivas empata contra Xolos y jugará contra Tigres en cuartos

El encuentro ante Xolos mostró a un Guadalajara con iniciativa, especialmente en lapsos del primer tiempo donde logró generar peligro

El Guadalajara cerró la fase regular con sensaciones encontradas tras empatar sin goles ante Tijuana en el Estadio Akron, en un duelo donde la intensidad no se tradujo en anotaciones y que terminó por definir su destino en la Liguilla del Clausura 2026.

Más allá del marcador, el resultado tuvo consecuencias directas en la tabla: Chivas finalizó en la segunda posición general con 36 puntos, dejando escapar el liderato en la última jornada, mientras que Tigres se metió a la fase final en el séptimo lugar con 25 unidades, perfilando así el cruce entre ambos en los cuartos de final.

Un partido sin gol que dejó escapar el liderato

El encuentro ante Xolos mostró a un Guadalajara con iniciativa, especialmente en lapsos del primer tiempo donde logró generar peligro con desbordes por las bandas y disparos de media distancia. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a ser el principal obstáculo para el conjunto rojiblanco.

Roberto Alvarado intentó marcar diferencia en el último tercio, pero se encontraron con una defensa ordenada y con intervenciones oportunas del arquero rival. Del otro lado, Tijuana también generó aproximaciones que exigieron a la zaga tapatía, en un partido que se mantuvo abierto hasta el final.

La jugada más determinante llegó en tiempo agregado, cuando el árbitro señaló un penal a favor de Chivas tras una acción dentro del área. No obstante, tras la revisión en el VAR, la decisión fue anulada, apagando la última posibilidad del Rebaño de quedarse con la victoria y, con ello, el liderato del torneo.

Tigres aparece en el camino rumbo al título

Con la fase regular concluida, el siguiente reto para Guadalajara será enfrentar a Tigres, un rival que, pese a clasificar en la séptima posición, cuenta con una plantilla experimentada y acostumbrada a competir en instancias decisivas.

El conjunto felino cerró el torneo tras golear de una forma determinante en 'El Volcán' ante el conjunto de los cañoneros del Mazatlán 5 a 1 y de esta manera también despedir de la Liga MX al conjunto mazatleco tras 6 años en la primera división.

Un historial que añade tensión al cruce

Chivas y Tigres no son ajenos a enfrentarse en fase final. De hecho, han coincidido en cuatro ocasiones en liguilla dentro de los torneos cortos, construyendo una rivalidad que ha dejado capítulos intensos.

En el Clausura 2007, Guadalajara impuso condiciones con un global de 6-3 en los cuartos de final, aprovechando su poder ofensivo.

Para el Clausura 2011, el Rebaño volvió a dar la sorpresa al eliminar al superlíder de igual manera en los cuartos de final con marcador global de 4-2.

La final del Clausura 2017 quedó marcada por el título rojiblanco tras un 4-3 global, además de una jugada polémica por un penal no señalado a favor de Tigres en los últimos minutos del partido.

En el Clausura 2023, los felinos cobraron revancha con una remontada en tiempo extra para ganar 3-2 y levantar su octavo campeonato y el último obtenido hasta el momento.

Este historial coloca a Chivas con ventaja de 3 series ganadas, pero también deja claro que Tigres ha sabido imponerse en momentos clave recientes.

Serie abierta con estilos contrastantes

El cruce de cuartos de final enfrenta a dos equipos con características distintas. Por un lado, Guadalajara buscará recuperar la contundencia que le faltó en la última jornada y capitalizar su regularidad en el torneo.

Por el otro, Tigres apostará a su experiencia, a su capacidad de reacción y a su historial en fases finales, donde ha demostrado que puede competir incluso en escenarios adversos.

Así, tras un cierre sin goles ante Tijuana, Chivas inicia una nueva etapa en el Clausura 2026 con un desafío de alto nivel, en una serie que promete intensidad, historia y un boleto a semifinales en juego.