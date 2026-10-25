Chivas aprovecha regalo de Rayados y gana 1-0

Rayados cayó 1-0 ante Chivas luego de un error en la zaga que costó el gol, un penalti fallado y una expulsión sufrida en el 'Gigante de Acero'.

Todavía no es Navidad, pero Rayados ya comenzó a dar regalos... y esta noche le obsequió el triunfo a Chivas, que ganó 1-0 en el 'Gigante de Acero', en la Fecha 14 de la fase regular del Torneo Apertura 2026.

Y es que el gol del Rebaño Sagrado se originó por un error del defensa albiazul Víctor "Toro" Guzmán, quien le entregó la pelota a la ofensiva tapatía, en jugada que finalizó en gol de Roberto "Piojo" Alvarado al minuto ocho.

No conforme con ello, el mediocampista argentino de La Pandilla, Lucas Ocampos, falló un penalti al 18' que atajó José Raúl "El Tala" Rangel y en el ocaso del partido fue expulsado Orbelín Pineda.

El próximo sábado 31 de octubre, la 'Pandilla' del Monterrey recibirá en el coloso de La Pastora a los Xolos de Tijuana, en punto de las 19:00 horas.

Posterior a que el árbitro central Víctor Alfonso Cáceres Hernández dio el silbatazo inicial que indicaba el comienzo de las acciones del duelo entre la 'Pandilla' del Monterrey y las Chivas, el cual presagiaba un enfrentamiento atractivo entre dos instituciones con 'hambre de conseguir el título' del torneo de Apertura 2026.

El terreno de juego del 'Gigante de acero' denotaba un 4-1-4-1 de los dirigidos por Matías Almeyda y un 3-4-2-1 de los comandados por Gabriel Milito.

Y fueron los Rayados los que tomaron la iniciativa del duelo en los primeros minutos de la contienda, mostrando agresividad en su ataque por las bandas a velocidad y una posesión del balón que no le permitía al 'rebaño sagrado' hilvanar una llegada.

Pero... se pudo apreciar cómo Gabriel Milito estudió a su rival y fue a los 8' cuando anotaron el 1-0 a su favor por obra de Roberto Alvarado, quien recibe un pase a profundidad por parte de Santiago Sandoval, quien recibió un presente del "Toro" Guzmán... y de derecha define para dejar sin oportunidad al cancerbero argentino Esteban Andrada.

A los 17' de acción, Ricardo Chávez sufrió falta en el área y el nazareno Víctor Cáceres no duda en marcar el penalti, tras el contacto que ejerció Bryan González dentro del área. El cobro lo realiza Lucas Ocampos, quien, de derecha, ejecuta y José Raúl Rangel detiene al lanzarse a su derecha.

Con el correr de los minutos, ambos equipos se asentaron en el rectángulo verde del recinto ubicado en la Avenida Pablo Livas y un 'vaivén' por las distintas zonas de la cancha hacía ver que había partido. En distintos momentos se pudo apreciar a los cancerberos Esteban Andrada de Rayados y 'Tala' Rangel del Guadalajara emplearse a fondo, atajando todo balón que su contrario generaba con llegadas de peligro.

El cuerpo arbitral comandado por Cáceres Hernández consideró prudente añadir tres minutos más de compensación, que, al consumirse, se decretó la finalización del primer tiempo. Para la parte complementaria, tanto los del profe Almeyda como los de Gabriel Milito regresaron al campo de batalla sin ninguna modificación en su formación inicial.

Tanto los de la Sultana del Norte como los de la Perla de Occidente buscaron dañar la cabaña contraria con llegadas por los costados y tiros desde fuera del área que, atinadamente, eran resueltos por su aparato defensivo.

Una fuerte lluvia se dejó caer en el 'Gigante de acero', pero esto no mermó el accionar de los equipos, quienes, con el paso de los minutos, realizaron una serie de cambios en su oncena inicial.

Los del 'Pelado' nunca dejaron de generar peligro en la zona defendida por los de Milito, a pesar del fuerte aguacero que hacía correr a mayor velocidad 'la redonda' y que ambos contendientes 'no se rajaban' y dejaban su mayor esfuerzo en el campo de batalla deportivo.

El reloj siguió avanzando y el nazareno Víctor Alfonso Cáceres Hernández decretó añadir ocho minutos como reposición. Tras una serie de rebotes en el área rojiblanca, en una pared entre Diego Rossi y Hugo Jean-Marc Cuypers, el uruguayo Rossi define y anota el del empate; pero el dorsal nueve conectó con la mano y el tanto fue anulado. Al consumirse el tiempo, se dio el silbatazo final.