¡Chispas! Rayadas apalea por 10-0 al Necaxa Femenil

En un partido para los libros, el Monterrey clavó ocho goles solo en el segundo tiempo y sentenció la mayor goleada a favor de su historia

Rayadas escribió un nuevo capítulo glorioso en su historia, pues frente a Necaxa consiguió su mayor goleada a favor en la historia: un lapidario 10-0 que sigue enterrando una lamentable temporada de las "Centellas".

Contrario a lo que el marcador mostró, las regias tardaron un poco para asentarse en la cancha, pues la defensa muy atrasada de las hidrocálidas dejaba pocos espacios para los balones filtrados que suele buscar el equipo.

Fue al minuto 21 que comenzó la cuenta para el conjunto albiazul, cuando Diana García aprovechó un balón muerto en el área que picó sobre la arquera rival para poner el 1-0. Cinco minutos después, la brasileña Diane Santos duplicó la ventaja en un tiro de esquina que remató perfecto.

Con este 2-0 el partido ya estaba encaminado, pero nadie de los más de 2,000 asistentes al Estadio BBVA imaginó lo que todavía estaba por ocurrir. Al 48', Alexandra Godínez recibió un buen centro desde la banda y la prendió de primera intención para comenzar una hecatombe de ocho goles en solo 45 minutos.

Disfruta el resumen de nuestro gran triunfo de hoy.💙 ¡Mis Rayadas!🤩🙌🏼 pic.twitter.com/FdDdrUos7u — Rayadas (@Rayadas) September 19, 2026 Al 58', la española Lucía García marcó desde el manchón penal y solo cinco minutos después marcó otro gol a pase de Jermaine Seoposenwe, quien le dejó un centro flotado que, acompañado de un gran remate de cabeza y una terrible marca, terminó en el fondo de la red. Ya con 5-0 en la pizarra, uno pensaría que el local bajaría un poco las revoluciones, pero no fue el caso. Con el público pidiendo otro gol, en una jugada casi calcada, Lindsey Thomas mandó un centro flotado para el doblete de "China" García. Con el rival totalmente destruido, sin lograr tener la posesión por más de un minuto y medio, el séptimo llegó tras un cabezazo extraño de Aerial Chavarín que la portera rival midió mal y la sorprendió. La arquera cometió otro error al intentar atajar un tiro de Thomas que le dobló las manos y terminó flotando en el área para que nuevamente Diana García lo rematara y firmara su "hat trick". Aunque ahí debió terminar el encuentro por la diferencia ya imposible de superar, el cuerpo arbitral decidió agregar 7 minutos, en los cuales todavía alcanzó a hacer dos goles. El primero fue de Lindsey Thomas, quien se quedó sin marca por derecha y definió a primer poste. El segundo y definitivo, fue de la sudafricana Jermaine Seoposenwe, quien recibió una clásica diagonal retrasada para simplemente empujar la pelota a la red. Esta goleada es la más alta en la historia de Rayadas y superó el 9-0 que le clavaron a Mazatlán Femenil en 2023.