'Chino' Huerta y Erik Lira, cerca de definir su futuro

Todo apunta a que su futuro podría resolverse en próximos días. 'Chino' Huerta se perfila para regresar a Liga MX, mientras que Erik Lira emigraría a Europa

El mercado de transferencias podría registrar movimientos importantes para dos jugadores de la Selección Mexicana. Mientras César "Chino" Huerta está muy cerca de concretar su regreso a la Liga MX, Erik Lira continúa negociando una posible salida rumbo al futbol europeo.

'Chino Huerta', a un paso de volver a Pumas

César "Chino" Huerta está prácticamente encaminado a regresar a Pumas después de su paso por el Anderlecht de Bélgica. Diversos reportes señalan que la directiva universitaria llegó a un acuerdo con el club belga para concretar la transferencia definitiva del atacante mexicano, quien firmaría un contrato por tres años.

De acuerdo con información difundida por medios deportivos, el extremo de 25 años arribaría en los próximos días a la Ciudad de México para realizar exámenes médicos y cerrar oficialmente su incorporación al conjunto auriazul.

Huerta emigró al futbol europeo en enero de 2025 con la intención de consolidarse en el Anderlecht. Sin embargo, una lesión de pubalgia afectó su continuidad y terminó perdiendo protagonismo dentro del club, situación que abrió la puerta para su regreso al futbol mexicano.

Pumas ganó la carrera por su fichaje pese al interés de otros clubes de la Liga MX, entre ellos Cruz Azul, América y Toluca.

Erik Lira mantiene abiertas negociaciones con el AS Mónaco

Por su parte, Erik Lira se encuentra cada vez más cerca de cumplir su sueño de jugar en Europa. El mediocampista de Cruz Azul continúa siendo seguido por el AS Mónaco de la Ligue 1 francesa, club que en los últimos días intensificó las negociaciones para hacerse con sus servicios.

Según diversos reportes, la operación habría avanzado significativamente al grado de que el cuerpo técnico de Cruz Azul ya no contempla al seleccionado mexicano para sus próximos compromisos, ante la posibilidad de que la transferencia se cierre en cuestión de días.

Las versiones más recientes indican que Mónaco estaría dispuesto a pagar alrededor de seis millones de euros por el 80 por ciento de los derechos del jugador, aunque todavía existen diferencias económicas entre ambas instituciones respecto a las variables incluidas en la propuesta.

Lira, quien destacó con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026, ha manifestado en distintas ocasiones su deseo de emigrar al Viejo Continente, por lo que una eventual oferta europea tendría prioridad sobre otras propuestas, incluyendo intereses provenientes del futbol árabe.