China critica al Real Madrid por 'equiparar' Tíbet y Nepal

Medios oficiales chinos cuestionaron al club español por mencionar al Tíbet junto con Nepal en un mensaje sobre las víctimas de la riada del pasado 26 de julio

Medios oficiales de China cuestionaron al Real Madrid por un mensaje publicado en redes sociales para recordar a las víctimas de una riada en Nepal y el condado tibetano de Gyirong.

La polémica surgió porque el club español mencionó conjuntamente a “Nepal y el Tíbet” al explicar el minuto de silencio realizado antes de su partido contra el Málaga en el Santiago Bernabéu.

La referencia provocó críticas en medios chinos, que interpretaron la formulación como una equiparación del Tíbet con Nepal, país independiente.

8月30日，皇马在伯纳乌球场为尼泊尔、西藏洪灾遇难者举行一分钟默哀，并在官方社媒写道悼念“尼泊尔和西藏边境洪灾”的遇难者。



没想到，这一表述随即在中文互联网引发“辱华”争议。

部分网友认为，皇马没有写“中国西藏”，而是直接使用“Tibet”，是在“触碰国家主权底线”。 pic.twitter.com/Dtl0EMA9Sn — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) September 1, 2026 El Global Times, diario en inglés dependiente del Diario del Pueblo, calificó de “errónea” la expresión utilizada por el Real Madrid y aseguró que el mensaje “alimenta esencialmente discursos separatistas encubiertos”. Además, reclamó que el club emplee las denominaciones establecidas por las autoridades chinas, como “Xizang” o “Tíbet chino”. La controversia también llegó a Weibo, donde el Beijing Daily creó una etiqueta acusando al Real Madrid de equiparar al Tíbet y Nepal y de negarse a corregir el mensaje. Más de 20 medios difundieron el tema, que llegó al undécimo lugar entre las tendencias más populares de la plataforma.