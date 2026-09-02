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China critica al Real Madrid por 'equiparar' Tíbet y Nepal

Por: Emiliano Gutiérrez

01 Septiembre 2026, 20:57

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Medios oficiales chinos cuestionaron al club español por mencionar al Tíbet junto con Nepal en un mensaje sobre las víctimas de la riada del pasado 26 de julio

China critica al Real Madrid por 'equiparar' Tíbet y Nepal

Medios oficiales de China cuestionaron al Real Madrid por un mensaje publicado en redes sociales para recordar a las víctimas de una riada en Nepal y el condado tibetano de Gyirong.

La polémica surgió porque el club español mencionó conjuntamente a “Nepal y el Tíbet” al explicar el minuto de silencio realizado antes de su partido contra el Málaga en el Santiago Bernabéu.

La referencia provocó críticas en medios chinos, que interpretaron la formulación como una equiparación del Tíbet con Nepal, país independiente.

El Global Times, diario en inglés dependiente del Diario del Pueblo, calificó de “errónea” la expresión utilizada por el Real Madrid y aseguró que el mensaje “alimenta esencialmente discursos separatistas encubiertos”.

Además, reclamó que el club emplee las denominaciones establecidas por las autoridades chinas, como “Xizang” o “Tíbet chino”.

La controversia también llegó a Weibo, donde el Beijing Daily creó una etiqueta acusando al Real Madrid de equiparar al Tíbet y Nepal y de negarse a corregir el mensaje.

Más de 20 medios difundieron el tema, que llegó al undécimo lugar entre las tendencias más populares de la plataforma.

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