 'Chihuas' advierte que dará título mundial de box a NL

Hoy digo que todo lo que pasó me preparó para este momento, porque fui campeón mundial hace 10 años, he disputado el título y no he podido ganarlo porque he peleado con cosas en contra, pero me he comportado al nivel, entonces todas esas derrotas y fracasos que he tenido me han preparado para este momento, estoy seguro de que lo voy a lograr de nuevo, voy a ser campeón mundial, y cuando lo sea voy a saber cómo digerir todo, no como aquella vez que me llegó de golpe y te mareas, luego uno se empieza a creer lo que no es, tienes que trabajarlo para mantenerte y eso no me lo dijeron.