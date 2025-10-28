Chiefs vencen 28-7 a Commanders en el cierre de la Semana 8

Patrick Mahomes lanzó tres touchdowns y Kansas City alcanza 5-3, manteniéndose en la pelea por la División Oeste de la NFL

Los Kansas City Chiefs volvieron a ganar y consiguieron su tercera victoria consecutiva después de aplastar este lunes 28-7 a los Washington Commanders en el cierre de la Semana 8 de la NFL.

Con esta victoria, Kansas salió del récord negativo con cuatro ganados y tres perdidos y permanece en la pelea por la División Oeste de la Conferencia Americana.

Ya durante el partido, Patrick Mahomes lanzó para 299 yardas y tres touchdowns, Kareem Hunt encontró la zona de anotación dos veces, y los Chiefs se despegaron de un empate al medio tiempo para lograr una victoria de 28-7 sobre Washington.

Mahomes estuvo casi perfecto después de lanzar dos intercepciones tempranas, una de las cuales apenas fue su culpa. Uno de sus pases de touchdown fue para su buen amigo Travis Kelce, dándole 83 anotaciones para empatar a Priest Holmes en el récord de carrera de los Chiefs, y otro fue para Rashee Rice, quien atrapó nueve pases para 93 yardas en su segundo juego de regreso tras una suspensión de seis partidos en la NFL.

Todo esto ayudó a los Chiefs (5-3) a ganar por cuarta vez en cinco juegos y extender una racha de dominio sobre Washington. Han ganado nueve seguidos en la serie y 11 de 12 en total; la única derrota fue el 18 de septiembre de 1983.

Conoce cómo marchan los equipos

Conferencia Nacional

NFC Este

Eagles 6-2 Cowboys 3-4 Commanders 3-4 Giants 2-6

NFC Norte

Packers 5-1-1 Lions 5-2 Bears 4-3 Vikings 3-4

NFC Sur

Buccaneers 6-2 Panthers 4-4 Falcons 3-4 Saints 1-7

NFC Oeste

Seahawks 5-2 Rams 5-2 49ers 5-3 Cardinals 2-5

Conferencia Americana

AFC Este

Patriots 6-2 Bills 5-2 Dolphins 2-6 Jets 1-7

AFC Norte

Steelers 4-3 Bengals 3-5 Ravens 2-5 Browns 2-6

AFC Sur

Colts 7-1 Jaguars 4-3 Texans 3-4 Titans 1-7

AFC Oeste