Chiefs pierden a Kenneth Walker para duelo ante Falcons

Los Kansas City Chiefs no contarán con el corredor Kenneth Walker para el partido de este domingo frente a los Atlanta Falcons, debido a una lesión en la ingle

Los Kansas City Chiefs no contarán con el corredor Kenneth Walker para el partido de este domingo frente a los Atlanta Falcons, debido a una lesión en la ingle. Su ausencia obliga al equipo a reorganizar su ofensiva terrestre, con el novato Emmett Johnson como principal alternativa.

El conjunto de Kansas City confirmó la baja este sábado, un día después de que Walker apareciera como cuestionable en el reporte de lesiones. El jugador resintió la molestia durante el entrenamiento del jueves, por lo que el entrenador Andy Reid señaló que evaluarían su condición durante los siguientes días.

La baja representa un contratiempo para los Chiefs, que deberán recurrir también a Jaydn Ott, quien arrastra molestias físicas, y al veterano Nate Carter para enfrentar a una ofensiva encabezada por Bijan Robinson.

Walker y Robinson protagonizan la disputa por yardas terrestres

Kenneth Walker ocupa el segundo lugar de la NFL en yardas por tierra, con 872, apenas ocho menos que Robinson. Sin embargo, el corredor de Kansas City ha disputado un partido menos que su contraparte de Atlanta.

Además de su producción terrestre, Walker suma 22 recepciones para 172 yardas y cuatro anotaciones.

Ante su ausencia, Emmett Johnson tendrá una mayor responsabilidad. El novato, seleccionado en la quinta ronda procedente de Nebraska, acumula 26 acarreos para 111 yardas y un touchdown, además de 14 recepciones para 237 yardas y otra anotación.

Reid destacó la confianza que existe en el joven corredor y aseguró que tendrá participación independientemente de la disponibilidad de Walker.

"Va a jugar de todos modos, esté Ken ahí o no. Todos confían en él", declaró el entrenador el viernes.

Chiefs tienen pocas alternativas en la posición

La principal preocupación de Kansas City está en la profundidad de su plantilla de corredores. Brashard Smith fue colocado en la lista de lesionados el 24 de octubre por un problema en el tendón de la corva, mientras que Jaydn Ott también presenta molestias en esa zona.

Ott participó en la victoria contundente de la semana pasada frente a los New York Jets, con tres acarreos para 19 yardas. No obstante, su condición quedó como cuestionable para el encuentro en Atlanta.

Ante este panorama, los Chiefs ascendieron el sábado a Nate Carter y al receptor abierto Jacob De Jesus desde el equipo de prácticas.

Carter jugó la temporada pasada con los Falcons, con quienes participó en siete encuentros y registró nueve acarreos para 60 yardas. Atlanta lo dejó libre durante los últimos recortes de plantilla y Kansas City lo incorporó a su equipo de prácticas pocos días después.

Los Chiefs tenían previsto viajar a Atlanta este sábado y no esperaban modificaciones en su itinerario debido a la suspensión de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación un día antes.

El tackle defensivo Chris Jones no abordó el vuelo por motivos personales, aunque el equipo informó que se reuniría con sus compañeros en Atlanta. El jugador no recibió ninguna designación en el reporte de disponibilidad para el partido.