¿Chickyverso? Conoce al doble del Chucky Lozano de TikTok

Un tiktoker se ha hecho viral por su gran parecido con el seleccionado mexicano, Hirving Chucky Lozano

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¿Existe el Chickyverso? A través de redes sociales se ha hecho viral un usuario de TikTok identificado como Iker Belsaguy por su gran parecido con el seleccionado nacional Hirving 'Chucky' Lozano.Iker, a quien puedes encontrar en la plataforma china de videos cortos con el usuario iker_enchiladas.verdes, compartió hace dos días un video con el texto "Cuando le robas el cel al Chucky Lozano y tiene Face ID (reconocimiento facial)".En el clip, que suma más de 1.5 millones de reproducciones, el tiktoker aparece en un inicio sonriendo, con lentes y vistiendo la playera del Tricolor. Después aleja la cámara, se quita los lentes y ¡oh, sorpresa! pareciera que en verdad el video lo estuviera realizando el propio 'Chucky' Lozano.Tras mostrar su parecido con el delantero del Napoli, Iker subió otro video en el que responde a un usuario que le pedía hacer un Tiktok donde dijera: "Recuerda mi nombre, soy Hirving Lozano, la nueva estrella del club Pachuca". "Que no wey, no soy el 'Chucky' Lozano, no sé por qué lo dicen, ni siquiera me parezco", responde el tiktoker, pero en la siguiente toma aparece con el jersey de la Selección Mexicana cumpliendo la solicitud. Por último, publicó otro video donde muestra que la cuenta de la Selección Mexicana reaccionó a su parecido cuestionando si se trataba del ¿Chickyverso?, en el clip, Iker colocó de fondo una foto del Hirving Lozano y de donde el canto de aficionados coreando el nombre del futbolista.Carlos Acevedo también tiene a su dobleEl pasado mes de mayo, una usuaria de TikTok llamada Alexa Martínez, de 22 años. expuso su gran parecido con el portero del Santos, Carlos Acevedo. "Me han dicho que me parezco a él tantas veces que me la empecé a creer. [...] Ya no sé quién soy", dijo Alexa, después puso a reír por su parecido con el jugador oriundo de Torreón. En esa ocasión, la chica logró conocerlo y convivir con él en el TSM Corona. Incluso le regaló una camiseta del Santos. "Llegó. Tengo mi playera firmada por Carlos Acevedo. Es como un abrazo. Gracias Club Santos y al Acevedo de verdad por hacer de esta semana la más loquísima de todas", dijo Alexa Martínez. JAJAJAJAJAJA ???? pic.twitter.com/5txjxtLpBy— Evelyn Cassio ? ? (@evelyncassio) May 26, 2021