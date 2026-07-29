'Chicharito' vuelve al futbol de EU; jugará en el Atlético Dallas

El delantero mexicano, Javier Hernández, será refuerzo del conjunto texano, que debutará esta temporada en la USL Championship

Javier “Chicharito” Hernández ya tiene definido su próximo destino. El histórico delantero mexicano se convertirá en el principal referente del Atlético Dallas, franquicia que debutará en la USL Championship, la segunda categoría del futbol profesional de Estados Unidos.

La noticia fue adelantada por reportes del periodista especializado Fabrizio Romano y posteriormente confirmada por el propio futbolista mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

Con 38 años de edad, Hernández asumirá un papel clave dentro de una organización que busca construir una identidad sólida desde su nacimiento y consolidarse en el futbol estadounidense.

Aunque el atacante mexicano se incorporará oficialmente como jugador en 2027, su relación con el club arrancará de manera inmediata.

De acuerdo con la información disponible, "Chicharito" participará desde ahora en el desarrollo institucional y deportivo de la franquicia, colaborando en la construcción del proyecto antes de saltar al terreno de juego.

La intención del Atlético Dallas es aprovechar la experiencia internacional del delantero para fortalecer la estructura de un equipo que busca abrirse camino dentro del futbol profesional de Estados Unidos.

Fue el propio Javier Hernández quien terminó con las especulaciones al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram relacionado con su nueva etapa en Texas.

“La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”, escribió el delantero mexicano.

La publicación fue interpretada como la confirmación definitiva de su llegada al nuevo club estadounidense.

El siguiente paso tras dejar Chivas

El futuro de Hernández había generado múltiples rumores durante los últimos meses.

Después de concluir su participación como comentarista durante la Copa del Mundo, el exseleccionado mexicano adelantó que pronto anunciaría su siguiente proyecto profesional.

Entre las versiones más comentadas apareció la posibilidad de regresar al futbol mexicano con el Atlante, equipo que recientemente volvió a la Liga MX después de más de una década fuera del máximo circuito.

Sin embargo, el atacante optó por mantenerse en Estados Unidos, país donde actualmente reside.

A lo largo de su carrera defendió los colores de algunos de los clubes más importantes del mundo y construyó una trayectoria que lo convirtió en referente del futbol nacional.

Además de convertirse en el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, dejó huella en cada uno de los equipos donde militó y acumuló marcas que lo colocan entre los jugadores más destacados surgidos del futbol mexicano.