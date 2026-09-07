Chicharito protagoniza lanzamiento de jerseys del Atlético Dallas

El club difundió imágenes del delantero mexicano con su indumentaria y anunció que las prendas con su nombre estarán disponibles en una edición limitada

Javier “Chicharito” Hernández ya viste los colores del Atlético Dallas como protagonista del lanzamiento de las camisetas oficiales con las que la nueva franquicia comenzará a construir su identidad antes de debutar en la USL Championship.

El club difundió imágenes del delantero mexicano con su indumentaria y anunció que las prendas con su nombre estarán disponibles en una edición limitada.

Atlético Dallas lanza camisetas de Chicharito

“Chicharito está aquí. Camisetas limitadas. No habrá reposición”, fue el mensaje utilizado por la institución para presentar la colección relacionada con su primer jugador.

La indumentaria está disponible en los colores Blackland Crude, un diseño predominantemente negro; Silver Ore, de tonalidad plateada, y Texas Topaz, una alternativa en amarillo dorado que se ofrece principalmente en tallas juveniles.

Las camisetas incluyen el escudo del Atlético Dallas, formado por un lobo mexicano y una serpiente de cascabel. Estos elementos buscan representar la conexión cultural entre México y Texas, además de cualidades como velocidad, inteligencia, resistencia y trabajo en equipo.

Pick your poison.



Limited jerseys. No restocks.

Get yours before they’re gone. pic.twitter.com/MBI1cge9j0 — Atlético Dallas 🐍🐺 (@atleticodallas) September 5, 2026 Las versiones para adulto con el nombre de Chicharito tienen un precio de 119 dólares, mientras que los modelos juveniles se comercializan en 105 dólares. Chicharito es la imagen fundacional del nuevo club Javier Hernández se convirtió el pasado 27 de julio en el primer futbolista contratado en la historia del Atlético Dallas. El atacante firmó por dos temporadas, con una opción del club para extender el acuerdo durante un año adicional. Además de aportar experiencia dentro del campo, la institución pretende que el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana ayude a establecer una cultura competitiva y fortalezca el vínculo con la numerosa comunidad hispana del norte de Texas. La llegada del delantero se concretó después de diferentes reuniones con la directiva y con Peter Luccin, entrenador encargado de dirigir al equipo en su primera temporada. Durante las conversaciones se abordó tanto su función deportiva como la responsabilidad de encabezar un proyecto que todavía se encuentra en construcción. “No vine simplemente a terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas”, expresó Hernández durante su presentación. Atlético Dallas debutará oficialmente en 2027 Aunque Chicharito ya aparece con las camisetas del equipo, todavía no ha disputado un partido ni participado en un debut oficial. Atlético Dallas comenzará a competir en la USL Championship durante la temporada 2027. La franquicia jugará sus encuentros como local en el Cotton Bowl, escenario donde Hernández fue presentado públicamente después de firmar su contrato. El atacante llegará a la competencia tras concluir su segunda etapa con Chivas, club con el que disputó su último partido en noviembre de 2025. El periodo previo al comienzo de la nueva temporada será determinante para recuperar ritmo y prepararse físicamente. Con experiencia en Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy, Chicharito iniciará una etapa distinta: será el referente alrededor del cual Atlético Dallas formará su primera plantilla profesional.