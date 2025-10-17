'Chicha' Sánchez sería 'salvación' de Tigres con regla de menores

Los minutos que acumuló el canterano felino en el Mundial Sub 20 serían la llave para que Tigres cumpla la regla de menor, aunque deberá jugar mucho más en Liga

Tigres está teniendo un gran problema más allá de que no termia de encontrar su mejor forma futbolística: los minutos de menor. El equipo de Guido Pizarro es uno de los más atrasados en este aspecto, aunque ya tendría a su "salvador".

Se trata de Diego "Chicha" Sánchez, quien regresó al equipo luego de su destacada participación en la Copa del Mundo Sub 20, donde fue no solo uno de los mejores de México, sino de todo el torneo, pese a que jugó como carrilero.

Serían justo estos minutos de Selección los que podrían darle un gran respiro a los felinos en la regla de menores, pues al momento todavía deben sumar 489 minutos, de los cuales el canterano solo ha sumado 31.

😃🐯 ¡Diego Sánchez está de vuelta tras su participación con @miseleccionsubs en el Mundial de Chile 2025!



¡Dale, 'Chicha'! 👏🏼👏🏼👏🏼

Sin embargo, la cosa no es tan simple como parece, pues, para recibir estos minutos de Selección, el "Chicha" debe sumar 180 minutos en la Liga MX para que se puedan aplicar los del Mundial Sub 20.

Esto quiere decir que el juvenil deberá jugar al menos 30 minutos en el resto de los partidos del torneo para que se hagan válidos sus minutos del Mundial.

ESTOS SON LOS JUGADORES QUE SUMARON MINUTOS DE MENOR

Actualmente, solo cuatro jugadores llegaron a aportarle minutos de menor a Tigres, siendo Bernardo Parra quien se ha ganado la confianza de Guido Pizarro, jugando 508 minutos.

Le sigue Marcelo Flores, quien recientemente empezó a ver más acción y aportó al momento 140 minutos. Posteriormente está el ya mencionado "Chicha" Sánchez con 31 y Rafael Guerrero termina la sumatoria con solo dos minutos en todo el semestre.