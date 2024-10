 'Chicha' Sánchez seguro y Guido Pizarro en duda: Paunovic

Esta regla es controversial, hay jugadores en este vestuario que han sido jóvenes y se han ganado su paso a la titularidad y a los equipos, y a tener unas carreras, entonces cuando en equipos como el nuestro que está compuesto con distinta apuesta que los demás, si no respetas los procesos, si los chicos no se lo ganan, entonces vas a corromper, vas a tener que decirle a uno; oye tú estás establecido, lo siento, pero tú no vas a jugar porque yo necesito meter a un chico joven, que no es el caso, pero tal vez no está preparado.