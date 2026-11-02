Chepkirui conquista por segunda vez el Maratón de Nueva York

La keniana ganó la prueba con un tiempo de 2:23:36 y superó a la estadounidense Jessica McClain y a su compatriota Hellen Obiri

La atleta keniana Sheila Chepkirui se coronó este domingo en el Maratón de Nueva York, luego de completar el recorrido con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos, resultado con el que consiguió su segundo triunfo en esta competencia, después de haber ganado por primera vez en 2024.

Chepkirui protagonizó una carrera disputada hasta los últimos kilómetros y logró imponerse sobre la estadounidense Jessica McClain, quien finalizó en la segunda posición con un registro de 2:24:42.

El tercer lugar fue para la también keniana Hellen Obiri, campeona de la edición de 2025, quien cruzó la meta con un tiempo de 2:24:43.

Chepkirui superó a Obiri en los últimos metros

La definición de la competencia se concentró en el tramo final del recorrido por Central Park, en Manhattan, donde Chepkirui y Obiri llegaron juntas a la última milla y mantuvieron la disputa por el primer puesto.

Sin embargo, Obiri perdió ritmo durante los últimos metros y no solamente dejó escapar la posibilidad de repetir el campeonato, sino que también cedió la segunda posición a McClain.

La estadounidense aprovechó el cierre de la carrera para adelantar a la keniana y asegurar el subcampeonato, apenas un segundo por delante de ella.

Hellen Obiri no pudo defender su título

Obiri llegó a la competencia como ganadora de la edición anterior y con el récord femenino del Maratón de Nueva York, establecido en 2 horas, 19 minutos y 51 segundos.

Pese a mantenerse en la pelea por la victoria durante buena parte del recorrido, la corredora no consiguió sostener el ritmo en el cierre y terminó en la tercera posición.