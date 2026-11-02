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Chepkirui conquista por segunda vez el Maratón de Nueva York

Por: Ángeles Núñez

01 Noviembre 2026, 14:30

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La keniana ganó la prueba con un tiempo de 2:23:36 y superó a la estadounidense Jessica McClain y a su compatriota Hellen Obiri

Chepkirui conquista por segunda vez el Maratón de Nueva York

La atleta keniana Sheila Chepkirui se coronó este domingo en el Maratón de Nueva York, luego de completar el recorrido con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos, resultado con el que consiguió su segundo triunfo en esta competencia, después de haber ganado por primera vez en 2024.

Chepkirui protagonizó una carrera disputada hasta los últimos kilómetros y logró imponerse sobre la estadounidense Jessica McClain, quien finalizó en la segunda posición con un registro de 2:24:42.

El tercer lugar fue para la también keniana Hellen Obiri, campeona de la edición de 2025, quien cruzó la meta con un tiempo de 2:24:43.

Chepkirui superó a Obiri en los últimos metros

La definición de la competencia se concentró en el tramo final del recorrido por Central Park, en Manhattan, donde Chepkirui y Obiri llegaron juntas a la última milla y mantuvieron la disputa por el primer puesto.

Sin embargo, Obiri perdió ritmo durante los últimos metros y no solamente dejó escapar la posibilidad de repetir el campeonato, sino que también cedió la segunda posición a McClain.

La estadounidense aprovechó el cierre de la carrera para adelantar a la keniana y asegurar el subcampeonato, apenas un segundo por delante de ella.

Hellen Obiri no pudo defender su título

Obiri llegó a la competencia como ganadora de la edición anterior y con el récord femenino del Maratón de Nueva York, establecido en 2 horas, 19 minutos y 51 segundos.

Pese a mantenerse en la pelea por la victoria durante buena parte del recorrido, la corredora no consiguió sostener el ritmo en el cierre y terminó en la tercera posición.

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