Chelsea prepara oferta de 160 millones por Vinicius Junior

Vinicius Junior enfrenta incertidumbre en Real Madrid; el club no decide si renovar al brasileño o concretar una venta histórica antes de 2027

El futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid atraviesa un momento de incertidumbre. El brasileño, clave en las últimas Champions del club, se encuentra en el mercado y el equipo estaría dispuesto a escuchar ofertas para evitar que entre en su último año de contrato sin renovar.

Según The Guardian, el Chelsea estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 160 millones de euros (3 mil 312 millones de pesos aproxidamente) por el extremo. Esta propuesta se convierte en la primera gran llamada de atención en una subasta que podría involucrar a otros clubes de la Premier League y a equipos de Arabia Saudita, donde ya hubo contactos en 2025.

Renovación estancada con el Real Madrid

El contrato de Vinicius finaliza en 2027, pero las negociaciones de extensión se encuentran en punto muerto. Sus representantes han intensificado las visitas a Valdebebas, aunque las ofertas iniciales del club habrían sido consideradas insuficientes. Factores como la llegada de Kylian Mbappé y la relación tensa con Xabi Alonso complican la situación.

Sequía goleadora y presión del público

Vinicius ha recibido abucheos en partidos contra Sevilla y Betis, reflejo de un público cuestionando su rendimiento. Su sequía goleadora en Liga desde el 4 de octubre ha afectado su cotización interna, aunque sigue siendo uno de los activos más valiosos del club.

Arabia Saudita mantiene interés

El mercado saudí sigue mostrando interés en Vinicius. En abril de 2025, representantes del jugador se reunieron con emisarios saudíes, confirmando que el país mantiene intención de invertir en figuras de primer nivel para fortalecer su liga.

Adam Wharton, posible alternativa del Real Madrid

Mientras se define el futuro de Vinicius, el club blanco fue vinculado con Adam Wharton, medio inglés de 21 años del Crystal Palace. Considerado un prospecto prometedor, Wharton fue convocado por Gareth Southgate para la Eurocopa 2024 tras su traspaso de 21 millones de euros. Su valor de mercado ronda los 60 millones, y destaca por inteligencia táctica, robos de balón y pases progresivos, siendo elogiado por Guardiola y comparado por Rio Ferdinand con Michael Carrick.

El futuro de Vinicius Junior se encuentra en una encrucijada. El Chelsea prepararía una oferta de 160 millones de euros, mientras que el Real Madrid analiza mantener al brasileño o abrir la puerta a una venta histórica, con alternativas como Wharton en la mira.