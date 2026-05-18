Chelsea contrata al técnico Xabi Alonso por cuatro años

El técnico español firmó por cuatro años con Chelsea tras su salida del Real Madrid y buscará reconstruir a un club golpeado por malos resultados

Chelsea anunció este domingo la contratación de Xabi Alonso como su nuevo entrenador a partir de la próxima temporada, en un acuerdo por cuatro años con el que el español asumirá oficialmente el cargo el 1 de julio.

El exmediocampista reemplazará a Liam Rosenior, despedido el mes pasado, y se convertirá en el quinto técnico permanente nombrado desde la llegada de Todd Boehly y Clearlake Capital como propietarios en 2022.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

Alonso vuelve a dirigir luego de una breve y complicada etapa de ocho meses en el Real Madrid, donde salió en enero de mutuo acuerdo tras malos resultados, conflictos internos y reportes sobre pérdida de control en el vestuario.

Pese a ese episodio, el español mantiene prestigio internacional gracias a su exitoso trabajo previo con Bayer Leverkusen, club al que llevó al título de la Bundesliga y a una histórica campaña invicta en Alemania durante la temporada 2023-24.

Chelsea busca estabilidad en medio del caos

La directiva londinense definió a Alonso como una de las figuras más respetadas del fútbol moderno y confía en que pueda liderar una reconstrucción deportiva en medio de un entorno marcado por inestabilidad institucional, tensión con la afición y resultados decepcionantes.

Chelsea viene de perder la final de la Copa FA ante Manchester City, quedando sin títulos esta temporada, además de enfrentar un panorama complicado para clasificar a la próxima Liga de Campeones o incluso a competiciones europeas.

Desde la compra del club por el consorcio encabezado por Boehly, Chelsea ha invertido cerca de 2 mil 500 millones de dólares en fichajes, acumulando además una deuda cercana a los 2 mil millones, según reportes financieros.

Los balances más recientes reflejan pérdidas antes de impuestos por 350 millones de dólares, cifra récord en la era de la Premier League.

En su primer mensaje como futuro técnico blue, Alonso aseguró que comparte la ambición del grupo propietario.

El entrenador afirmó que buscará construir un equipo competitivo, capaz de pelear constantemente por títulos y devolver a Chelsea al máximo nivel del fútbol internacional.