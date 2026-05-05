Chelsea cae en casa y pone en riesgo calificación a la Champions

Los 'Blues' se quedan en la novena posición en la Liga Premier, con 48 unidades, a tres de la séptima plaza, que da acceso a Conference League

El Chelsea se llevó una derrota dolorosa 1-3 ante el Nottingham Forest y quedó a la espera de un milagro para clasificarse a la Liga de Campeones.

Sin entrenador, tras el despido de Liam Rosenior, y con Callum McFarlane en el banquillo, el Chelsea olvidó la momentánea alegría de la victoria en las semifinales de la FA Cup y volvió a la realidad de una Premier League en la que no gana desde el 4 de marzo.

Desde entonces ha sumado seis derrotas consecutivas y depende de un milagro para estar en Champions la temporada que viene.

El quinto puesto es imposible ya matemáticamente, por lo que necesitan que el Aston Villa acabe quinto y gane la Europa League, lo que haría que el sexto puesto diera acceso a la Champions.

Los 'Blues' lo tenían todo a favor para ganar este lunes. El Forest, pensando en la Europa League, reservó a muchos de sus titulares, pero ni así.

A los dos minutos, Taiwo Awoniyi cabeceó un centro de Dilane Bakwa y puso cuesta arriba el partido para los de Stamford Bridge, que se complicaron aún más la vida cuando Malo Gusto cometió un innecesario penalti sobre Awoniyi al agarrar del brazo al nigeriano.

Tras revisión del VAR, el colegiado señaló el punto de penalti e Igor Jesus no falló, convirtiendo su sexto gol en esta Premier.

Al borde del descanso, ocurrió el primer momento peligroso del partido. Zach Abbott y Jesse Derry chocaron dentro del área, con un importante golpe en la cabeza. El joven de 18 años del Chelsea tuvo que irse en camilla y Abbott también fue sustituido.

El árbitro pitó penalti y Palmer no pudo anotarlo. Matz Sels le adivinó la intención y en un agónico descuento mantuvo el 0-2 hasta el descanso.

En la segunda parte, lejos de llegar la remontada del Chelsea, el Forest amplió la ventaja con el doblete de Awoniyi y el Chelsea se abocó a una derrota que les deja en una posición muy delicada.

Además, en la media hora final, Robert Sánchez y Morgan Gibbs-White se dieron un golpe en la cabeza y ambos se tuvieron que ir con un aparatoso vendaje en la cabeza.

En el tiempo de descuento, Joao Pedro redujo distancias con una chilena que sirvió para poco más que para la foto.

Los 'Blues' se quedan en la novena posición, con 48 unidades, a tres de la séptima plaza, que da acceso a Conference League, con nueve en juego, mientras que el Forest da un gran paso por la salvación y se pone decimosexto con 42 unidades, seis más que el West Ham United.