Checo Pérez: Terminar la carrera en Australia fue un logro enorme

El tapatío destacó el esfuerzo del equipo, que en apenas unos meses tuvo que prepararse para su ingreso a la máxima categoría del automovilismo.

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez expresó su satisfacción tras el desempeño obtenido en el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1, donde su escudería Cadillac logró completar la competencia en su debut dentro de la categoría.

El tapatío destacó el esfuerzo del equipo, que en apenas unos meses tuvo que prepararse para su ingreso a la máxima categoría del automovilismo.

"Fue un logro enorme para un equipo que ha estado trabajando estos últimos cuatro meses", comentó el piloto mexicano.

Checo vuelve a la parrilla con Cadillac

Pérez regresó esta temporada a la parrilla de la Fórmula 1 después de un año de ausencia, integrándose al proyecto de Cadillac, una escudería que comenzó desde cero para competir en el campeonato.

El mexicano subrayó que completar la carrera en Melbourne representó un paso importante para el nuevo equipo en su proceso de adaptación a la categoría.

También lamentó que su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, no pudiera terminar la prueba disputada en Australia.

Ahora el objetivo es mejorar el rendimiento

De cara a las siguientes fechas del calendario, el piloto explicó que el enfoque del equipo estará en el desarrollo del monoplaza para acercarse al nivel de sus competidores.

"Hemos tachado la primera casilla y ahora todo se centrará en el desarrollo, en cerrar la brecha", señaló.

Respecto al Gran Premio de China, que se disputará este fin de semana y que contará con el formato de carrera sprint, el mexicano consideró que representará un reto interesante para los pilotos.