Checo Pérez saldrá último en la carrera sprint del GP de China

El piloto mexicano arrancará desde la posición 22 en esta carrera previa a la celebración del Gran Premio de China en la Fórmula Uno

El mexicano Sergio Pérez, de la escudería Cadillac, calificó de "muy frustrante" el problema con la bomba de combustible de su monoplaza que le impidió tomar parte de la clasificación a la carrera al sprint de este sábado en China, lo que le condenará a salir desde la última posición.

"Ha sido un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, llevamos sufriendo con eso mucho tiempo, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo, y ya van muchas veces que sufrimos ese problema", lamentó el piloto, de regreso tras un año fuera de la parrilla.

En declaraciones a medios tras la clasificación, Pérez aseguró desconocer si su escudería, que debuta esta temporada en la Fórmula 1, será capaz de resolver esta cuestión de cara a mañana: "El equipo está trabajando muy duro, veremos si son capaces de arreglarlo o no".

"Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha estado muy limitado por ahora. (...) Por ahora no hemos encontrado una solución, y espero de verdad que pronto la hallemos", añadió.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y, desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.

El Gran Premio de Australia, disputado el pasado fin de semana en Melbourne, dio el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con la victoria de Russell, que ya había sido el más rápido en los libres de esta mañana y también en las dos primeras rondas del 'sprint shootout'.

Tras la cita en territorio chino, los pilotos viajarán a Japón para la siguiente prueba, que se celebrará en Suzuka el próximo 29 de marzo.