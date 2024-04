'Checo' Pérez saldrá segundo en el GP de China

“Fue una clasificación muy intensa, casi me quedo fuera en la Q1. Al final me salvé tras un inicio muy complicado”, indicó el número dos de la clasificación general, que mejoró su rendimiento en las dos siguientes rondas pero no lo suficiente como para cazar a su compañero de equipo, Max Verstappen (Red Bull), quien finalmente se hizo con la ‘pole’.

“Hemos podido ir progresando durante la sesión (...). Mañana podremos atacar desde donde estamos, y podemos traer un buen resultado para el equipo”, apuntó el mexicano, que, en cualquier caso, celebró el “tremendo” doblete para Red Bull en la cabeza de la clasificación.