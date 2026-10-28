'Checo' Pérez revela el casco que usará en el GP de México 2026

Aseguró que se encuentra entusiasmado por poder compartir ese momento con los aficionados del país, por lo que buscará brindar grandes resultados

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez presentó este martes el casco con el que correrá el Gran Premio de México 2026, con el que concretará sus 300 carreras oficiales dentro de la Fórmula 1.

Durante una conferencia de prensa, el jalisciense mostró el casco conmemorativo para este importante momento en la historia del automovilismo mexicano.