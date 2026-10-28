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'Checo' Pérez revela el casco que usará en el GP de México 2026

Por: Diana Valeria Leyva

27 Octubre 2026, 11:54

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Aseguró que se encuentra entusiasmado por poder compartir ese momento con los aficionados del país, por lo que buscará brindar grandes resultados

'Checo' Pérez revela el casco que usará en el GP de México 2026

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez presentó este martes el casco con el que correrá el Gran Premio de México 2026, con el que concretará sus 300 carreras oficiales dentro de la Fórmula 1.

Durante una conferencia de prensa, el jalisciense mostró el casco conmemorativo para este importante momento en la historia del automovilismo mexicano.

El casco blanco con detalles grises y negros muestra distintos íconos importantes para la cultura mexicana, como Quetzalcóatl y el número "300" del lado derecho para este histórico circuito.

Durante su mensaje, el piloto mexicano aseguró que los detalles del casco lo hacen realmente especial y representa al país en sus distintas facetas, por lo que busca que los Grandes Premios de México tengan características especiales.

"Muy mexicano como siempre. Para mi uno, sin duda he hecho cascos muy bonito para los grandes premios, pero este, tengo que decir que es el que más me ha gustado". 

Previamente, aseguró que se encuentra entusiasmado por poder compartir ese momento con los aficionados del país, por lo que buscará brindar grandes resultados.

 

 

 

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