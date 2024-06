 Checo Pérez renueva hasta 2026 con la escudería Red Bull

El piloto mexicano Sergio Pérez, subcampeón mundial de F1 el año pasado, continuará como piloto del equipo de Fórmula Uno Red Bull Racing hasta la temporada 2026, informa la escudería.

El actual acuerdo de 'Checo' Pérez, firmado en 2022, expiraba al final de la presente campaña, pero Red Bull ha decidido mantenerlo en sus filas durante al menos los próximos dos cursos.

La renovación del mexicano implica que cumplirá en 2026 su sexta temporada en Red Bull, al que llegó en 2021 procedente de Racing Point (ahora Aston Martin y con anterioridad Force India).

"Estoy muy contento de comprometer mi futuro con este gran equipo. Es un reto como ningún otro correr para Oracle Red Bull Racing, tanto en la pista como fuera de ella. Estoy encantado de quedarme aquí para continuar nuestro viaje juntos y contribuir a la gran historia de este equipo durante dos años más", agrega.

Para Pérez "formar parte del equipo es un reto inmenso" que le "encanta". "Tenemos un gran reto este año y tengo plena confianza en todo el equipo en que el futuro es brillante aquí y me entusiasma formar parte de él", agrega el mexicano, nacido hace 34 años en Guadalajara.

"Quiero agradecer a todos la confianza que depositan en mí. Es mucha y quiero devolvérsela con excelentes resultados en la pista, y fuera de ella. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, nos quedan muchos Campeonatos por ganar juntos", afirma en una nota de prensa del equipo.

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez