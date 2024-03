 'Checo' Pérez, quinto lugar en el Gran Premio de Australia

En el Gran Premio de Australia de la temporada 2024 de Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez demostró su consistencia al arrancar desde la sexta posición y finalizar en el quinto lugar.

'Checo' Pérez continúa demostrando su calidad como piloto al obtener un valioso quinto lugar en el Gran Premio de Australia.

Por su parte, la escudería Ferrari logró un destacado doblete con Carlos Sainz en el primer lugar y Charles Leclerc en el segundo. Este resultado consolida la recuperación de Ferrari en la temporada 2024 y los coloca como contendientes fuertes en el campeonato de constructores.

CARLOS SAINZ WINS IN AUSTRALIA! 🤩



The Smooth Operator seals a sensational win Down Under just two weeks after emergency surgery 👏👏👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/97Rt3AtbCL