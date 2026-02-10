'Checo' Pérez presenta diseño de casco para temporada en Cadillac

El tapatío regresa con un nuevo reto competitivo, enfocado en la adaptación al monoplaza de la marca estadounidense y en el desarrollo técnico del equipo

Sergio 'Checo' Pérez inició oficialmente su preparación rumbo a la Temporada 2026 de Fórmula 1 con la presentación del casco que utilizará durante su regreso a la máxima categoría del automovilismo. El piloto mexicano forma parte del proyecto debut de Cadillac, escudería que busca consolidarse en su primer año dentro del campeonato mundial.

Tras permanecer fuera de la parrilla durante 2024 luego de su salida de Red Bull, el tapatío regresa con un nuevo reto competitivo, enfocado en la adaptación al monoplaza de la marca estadounidense y en el desarrollo técnico del equipo en su etapa inicial dentro del serial.

Checo Pérez presenta casco oficial para la temporada 2026 de Fórmula 1

El piloto mexicano dio a conocer el diseño mediante un video publicado en sus redes sociales, donde destacó el uso predominante del color verde eléctrico en los costados y la parte superior del casco, acompañado de detalles visibles en fibra de carbono que mantienen una línea estética alineada con el nuevo monoplaza de Cadillac.

El diseño incluye elementos representativos de la escudería, como el nombre de Cadillac colocado en la parte superior del casco, además del logotipo del equipo ubicado en la zona frontal. La estructura visual busca reforzar la identidad del equipo en su temporada debut dentro del campeonato.

Aunque no se descarta la presentación de versiones especiales durante el calendario, el piloto anticipó que este modelo será el principal durante las competencias oficiales de 2026.

Patrocinadores acompañan nueva imagen del piloto mexicano

El casco también integra a diversas marcas vinculadas al piloto y al equipo. Entre ellas destacan TWG, principal patrocinador de Cadillac, cuyo logotipo aparece en la parte superior, posterior y laterales del casco.

Además, empresas como Luuna, Nescafé y Tommy Hilfiger forman parte de la imagen del diseño. En particular, la marca de café cuenta con presencia en la zona baja lateral del casco, mientras que la firma de moda mantiene su relación comercial con la escudería estadounidense.

La integración de patrocinadores representa un componente clave en la estructura financiera y de posicionamiento comercial del nuevo equipo dentro del campeonato mundial.

Cadillac avanza en su debut dentro de la Fórmula 1

Como parte de su presentación oficial, Cadillac reveló la decoración de su primer monoplaza el 8 de febrero durante la transmisión del Super Bowl LX, evento que marcó el lanzamiento global del proyecto automovilístico.

Posteriormente, Checo Pérez realizó pruebas en pista durante una jornada de filmación en Bahréin, circuito que también será sede de las pruebas de pretemporada. Estas sesiones permiten evaluar el rendimiento inicial del vehículo, así como recopilar información técnica para ajustes previos al inicio del campeonato.

"La presentación de nuestra decoración para la temporada es un momento especial para todos los involucrados, ya que realmente pone de relieve los esfuerzos realizados para superar los límites en nuestro debut en esta disciplina".

El piloto también destacó la importancia del proceso de aprendizaje y desarrollo del monoplaza, luego de que el equipo enfrentara complicaciones técnicas durante pruebas preliminares realizadas en Barcelona.