Checo Pérez: pocos soportan correr junto a Verstappen

Estar junto a Max implica presión constante; Checo admite que pocos resisten ese ritmo mientras él se prepara para volver con nueva escudería.

Una vez concluido el Gran Premio de México, el debate sobre la siguiente etapa de Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a tomar fuerza. El piloto tapatío se prepara para su regreso al automovilismo profesional, y mientras eso sucede, lanzó una nueva crítica hacia su excompañero Max Verstappen.

Pérez y Verstappen compartieron varias temporadas en Red Bull antes de que la escudería decidiera prescindir del mexicano. Al recordar esa etapa, Checo fue contundente al señalar que no cualquiera puede mantenerse a la altura del neerlandés.

En entrevista con Sky Sports F1, reconoció que incluso figuras consolidadas como Charles Leclerc o Lewis Hamilton sufrirían con el ritmo de trabajo que exige Verstappen. Para el jalisciense, gran parte del desgaste radica en que todo el desarrollo del monoplaza se adapta a lo que Max elige… y no al equilibrio que pudiera favorecer a ambos pilotos.

El mexicano explicó que esta dinámica convierte al compañero de equipo en un piloto obligado a sobrevivir a ese modelo, a renunciar a algunas ventajas y a intentar mantenerse competitivo en un entorno diseñado para uno solo. Aun así, destacó que juntos lograron resultados importantes para Red Bull, acumulando puntos y campeonatos colectivos.

De cara a 2026, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con Cadillac, equipo que debutará en la máxima categoría y que también tendrá a Valtteri Bottas en su alineación. Un reencuentro interesante considerando que ambos protagonizaron una intensa rivalidad cuando el finlandés corría para Mercedes.