Checo Pérez: pocos soportan correr junto a Verstappen

Una vez concluido el Gran Premio de México, el debate sobre la siguiente etapa de Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a tomar fuerza. El piloto tapatío se prepara para su regreso al automovilismo profesional, y mientras eso sucede, lanzó una nueva crítica hacia su excompañero Max Verstappen.
Pérez y Verstappen compartieron varias temporadas en Red Bull antes de que la escudería decidiera prescindir del mexicano. Al recordar esa etapa, Checo fue contundente al señalar que no cualquiera puede mantenerse a la altura del neerlandés.
En entrevista con Sky Sports F1, reconoció que incluso figuras consolidadas como Charles Leclerc o Lewis Hamilton sufrirían con el ritmo de trabajo que exige Verstappen. Para el jalisciense, gran parte del desgaste radica en que todo el desarrollo del monoplaza se adapta a lo que Max elige… y no al equilibrio que pudiera favorecer a ambos pilotos.
El mexicano explicó que esta dinámica convierte al compañero de equipo en un piloto obligado a sobrevivir a ese modelo, a renunciar a algunas ventajas y a intentar mantenerse competitivo en un entorno diseñado para uno solo. Aun así, destacó que juntos lograron resultados importantes para Red Bull, acumulando puntos y campeonatos colectivos.
De cara a 2026, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con Cadillac, equipo que debutará en la máxima categoría y que también tendrá a Valtteri Bottas en su alineación. Un reencuentro interesante considerando que ambos protagonizaron una intensa rivalidad cuando el finlandés corría para Mercedes.