 'Checo' Pérez llega en séptimo lugar en GP de Austria

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) finalizó el Gran Premio de Austria en la séptima posición, mientras su compañero de equipo, Max Verstappen, terminó en el quinto lugar.

La competición fue testigo de la segunda victoria en la carrera del británico George Russell (Mercedes), segunda para Oscar Piastri y con el español Carlos Sainz (Ferrari) completando el podio en tercer lugar.

