'Checo' Pérez inicia su nueva etapa en la F1 con Cadillac

El piloto mexicano visitó las instalaciones de la nueva escudería de la F1, para familiarizarse con el simulador y conocer a fondo su nueva estructura técnica

Sergio “Checo” Pérez ya pisó terreno firme en su próxima aventura dentro de la Fórmula 1, pues este martes, el piloto mexicano tuvo su primer acercamiento oficial con Cadillac, su nueva escudería del Gran Circo, la cual debutará en la parrilla en 2026.

Este encuentro tuvo lugar en Charlotte, Carolina del Norte, donde "Checo" visitó las instalaciones del equipo para familiarizarse con el simulador y conocer a fondo su nueva estructura técnica.

Este primer contacto marca el inicio de una nueva etapa clave para el tapatío, quien se perfila como uno de los rostros emblemáticos del nuevo proyecto estadounidense.

A sus 35 años y con más de una década de experiencia en la máxima categoría, Pérez representará a su sexta escudería en la F1, después de haber competido con Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

Su salida de Red Bull quedó atrás, y ahora el mexicano está motivado con lo que Cadillac y General Motors ponen sobre la mesa: un proyecto ambicioso y completamente desde cero, con el que buscan posicionarse con fuerza desde su primera temporada.

Pese a que recientemente ha sido visto en el lanzamiento de la primera bola en un partido de los Dodgers o en la final del US Open, "Checo" Pérez ha comenzado a dejar atrás la vida mediática para enfocarse enteramente en su preparación para 2026.

Después de su visita a lo que será su nueva casa, el nacido en Guadalajara viajará esta semana a Silverstone para continuar su preparación con reuniones junto a ingenieros y personal clave del equipo.

Aunque aún no se subirá a un monoplaza real, el enfoque está puesto en exprimir al máximo el simulador y comenzar el desarrollo del bólido que presentarán oficialmente en enero de 2026, durante un test privado en Barcelona.

Con su llegada, Cadillac F1 se convierte en el undécimo equipo de la parrilla para la temporada 2026.