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'Checo' Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029

Por: Diana Valeria Leyva

28 Octubre 2026, 09:43

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Recordemos que, luego de su paso con Red Bull, el jalisciense volvió a la parrilla para formar parte del proyecto deportivo de Cadillac

'Checo' Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029

Sergio "Checo" Pérez extendió este miércoles su contrato con la escudería Cadillac hasta el año 2029 en la Fórmula 1.

A través de redes sociales de Cadillac, el piloto mexicano emitió un mensaje en donde señala que cuenta con un propósito y es llevar a la escudería a uno de los puestos más importantes del Gran Circo.

"Y después de todo lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito. Ayudar a construir algo desde el principio".

Por ello, afirmó que "ahora irán por la victoria".

Recordemos que, luego de su paso con Red Bull, el jalisciense volvió a la parrilla para formar parte del proyecto deportivo de Cadillac en el Gran Premio de Australia de marzo de 2026.

Su incorporación representó una nueva etapa para el mexicano, que vuelve a competir después de quedarse fuera de la parrilla durante una temporada.

Previamente, afirmó que quiere que Cadillac llegue a los puestos más importantes de la Fórmula 1 antes de cerrar su carrera profesional. También reconoció que considera que se encuentra en la etapa final de su trayectoria y que desea disfrutar las carreras que le quedan.

“Estoy muy decidido con Cadillac, muy determinado a que este sea mi último gran proyecto y quiero irme cuando Cadillac esté en uno de los puestos más importantes en la Fórmula 1”.

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El Gran Premio de México 2026 tiene un significado especial para el piloto: marca su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez después de no competir en la edición de 2025 y coincide con su participación número 300 en la Fórmula 1.

Esta carrera se encuentra programada para este próximo domingo 1 de noviembre.

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