'Checo' Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029

Recordemos que, luego de su paso con Red Bull, el jalisciense volvió a la parrilla para formar parte del proyecto deportivo de Cadillac

Sergio "Checo" Pérez extendió este miércoles su contrato con la escudería Cadillac hasta el año 2029 en la Fórmula 1.

A través de redes sociales de Cadillac, el piloto mexicano emitió un mensaje en donde señala que cuenta con un propósito y es llevar a la escudería a uno de los puestos más importantes del Gran Circo.

"Y después de todo lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito. Ayudar a construir algo desde el principio".

Cadillac Formula 1® Team since day one. Staying into the future. https://t.co/u7V1B9qfAs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026 Por ello, afirmó que "ahora irán por la victoria". Recordemos que, luego de su paso con Red Bull, el jalisciense volvió a la parrilla para formar parte del proyecto deportivo de Cadillac en el Gran Premio de Australia de marzo de 2026. Su incorporación representó una nueva etapa para el mexicano, que vuelve a competir después de quedarse fuera de la parrilla durante una temporada. Previamente, afirmó que quiere que Cadillac llegue a los puestos más importantes de la Fórmula 1 antes de cerrar su carrera profesional. También reconoció que considera que se encuentra en la etapa final de su trayectoria y que desea disfrutar las carreras que le quedan. “Estoy muy decidido con Cadillac, muy determinado a que este sea mi último gran proyecto y quiero irme cuando Cadillac esté en uno de los puestos más importantes en la Fórmula 1”. Te recomendamos: 'Checo' Pérez ve cerca el final y quiere despedirse con Cadillac El Gran Premio de México 2026 tiene un significado especial para el piloto: marca su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez después de no competir en la edición de 2025 y coincide con su participación número 300 en la Fórmula 1. Esta carrera se encuentra programada para este próximo domingo 1 de noviembre.