Checo Pérez elogia a Fernando Alonso: 'es una inspiración'

El piloto de Cadillac señaló que la mentalidad es una de las razones por las que el asturiano continúa siendo una referencia dentro del paddock.

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez dedicó palabras de reconocimiento a Fernando Alonso durante las actividades previas al Gran Premio de Barcelona-Cataluña, al asegurar que el español representa una inspiración para los pilotos de la Fórmula Uno por la pasión y competitividad que mantiene después de más de dos décadas en la máxima categoría.

En declaraciones realizadas en el circuito de Montmeló, Pérez destacó la actitud que Alonso conserva a sus 44 años, independientemente de la posición por la que esté compitiendo durante una carrera.

"Fernando es una inspiración para todos. Lo respeto muchísimo. Lo ves peleando por el 18º puesto igual de motivado que si estuviera peleando por el Mundial", expresó el piloto mexicano.

Checo señaló que esa mentalidad es una de las razones por las que el asturiano continúa siendo una referencia dentro del paddock, incluso después de haber conquistado dos campeonatos mundiales y acumular una extensa trayectoria en la categoría.

Destaca las batallas que ha vivido con Alonso

Pérez también habló sobre los enfrentamientos que ha protagonizado con el piloto de Aston Martin a lo largo de los años y aseguró que siempre han sido duelos intensos, pero caracterizados por el respeto mutuo.

Según explicó, las luchas en pista con Alonso mantienen la misma intensidad sin importar si están peleando por una victoria, un podio o posiciones alejadas de los puntos.

"No importa si estamos peleando por la victoria o por un 18º puesto, lo disfrutamos igual", comentó.

El mexicano, de 36 años, también descartó seguir los pasos del español en cuanto a longevidad dentro de la Fórmula Uno, al reconocer que no se imagina compitiendo ocho años más en la categoría.

Alonso anticipa una despedida especial en Barcelona

Las declaraciones de Checo llegaron horas después de que Fernando Alonso reconociera que el Gran Premio de Barcelona-Cataluña podría representar su última aparición en Montmeló como piloto de Fórmula Uno.

El español, cuyo contrato concluye al final de la temporada, admitió que este fin de semana tendrá un significado especial debido a la posibilidad de despedirse del circuito catalán, que dejará de formar parte permanente del calendario y alternará su presencia en los próximos años.