'Checo' Pérez eliminado en prueba sprint del GP de Miami

Ambos pilotos quedaron eliminados este viernes en la primera ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') del Gran Premio de Miami

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados este viernes en la primera ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') del Gran Premio de Miami (EUA), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno.

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 723 milésimas, sólo 10 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación.