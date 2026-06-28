Checo Pérez confía en su ritmo para el GP de Austria

Sergio Pérez aseguró que priorizaron la preparación para la carrera del GP de Austria y confía en que el ritmo del Cadillac les permita remontar posiciones

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez aseguró que su equipo centró el trabajo en la preparación de la carrera del Gran Premio de Austria, luego de clasificar en la decimonovena posición para la octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno.

Tras la sesión de clasificación disputada en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria, el conductor de Cadillac explicó que la estrategia estuvo condicionada por el tiempo perdido durante la jornada del viernes.

"Fue complicado hoy teniendo en cuenta de que íbamos rezagados por todo el tiempo perdido ayer; pero en líneas generales optimizamos lo que pudimos", declaró el piloto mexicano.

La degradación de neumáticos será determinante

Pérez señaló que el equipo decidió enfocar sus esfuerzos en encontrar un mejor rendimiento para la competencia, consciente de que el desgaste de los neumáticos será uno de los principales desafíos del domingo.

"Nos centramos en la preparación de la carrera, ya que sabemos lo importante y complicado que va a ser mañana aquí la degradación de los neumáticos", comentó.

El tapatío consideró que, pese a la complicada posición de salida, el desempeño del monoplaza durante tandas largas le permite mantener expectativas positivas para la carrera.

"Está todo bastante apretado ahí afuera, pero creo que tenemos un buen ritmo de carrera, así que ojalá que este enfoque dé resultado", afirmó.

Busca remontar en el Red Bull Ring

El mexicano, de 36 años, afronta su regreso a la Fórmula Uno tras una temporada fuera de la categoría y buscará avanzar desde el decimonoveno puesto en un circuito donde anteriormente consiguió un podio, al finalizar tercero hace tres años.

A lo largo de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo, Sergio Pérez suma seis victorias y 39 podios, además de haber contribuido a la obtención de dos campeonatos de constructores con su antigua escudería.