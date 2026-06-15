Checo Pérez confía en mejoras para el GP de Austria

Sergio Pérez aseguró que Cadillac llevará actualizaciones a Austria con el objetivo de mejorar su rendimiento en el Mundial de Fórmula Uno

El piloto mexicano Sergio Pérez señaló que el Gran Premio de Barcelona-Cataluña permitió identificar con claridad las áreas de oportunidad de Cadillac, equipo con el que compite esta temporada en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno.

Tras finalizar en la decimocuarta posición en el circuito de Montmeló, el tapatío explicó que el trazado español puso en evidencia algunas de las debilidades actuales del monoplaza, información que considera clave para acelerar el proceso de desarrollo del equipo.

Esperan avances para la próxima carrera

Pérez adelantó que la escudería prepara una serie de mejoras técnicas que serán introducidas en el próximo compromiso del calendario, el Gran Premio de Austria, programado dentro de dos semanas en el Red Bull Ring.

El mexicano expresó su confianza en que las actualizaciones permitan dar un paso adelante en competitividad y rendimiento, aunque reconoció que los problemas actuales no podrán resolverse de manera inmediata.

Además, indicó que el programa de desarrollo continuará más allá de la carrera en Austria, con nuevas evoluciones previstas para las siguientes fechas del campeonato.

El piloto de Guadalajara destacó que cada competencia aporta información valiosa para comprender mejor el comportamiento del vehículo, especialmente durante las tandas largas, donde el equipo continúa trabajando para reducir sus limitaciones.

Según explicó, el análisis de los datos obtenidos en carrera será fundamental para optimizar el rendimiento del monoplaza en las próximas semanas.

Busca seguir progresando en su regreso a la F1

Después de una temporada fuera de la máxima categoría, Pérez regresó este año a la Fórmula Uno con Cadillac y continúa adaptándose al proyecto mientras el equipo desarrolla su paquete técnico.

El mexicano, considerado el piloto más exitoso en la historia del automovilismo nacional gracias a sus seis victorias y 39 podios en la categoría, confía en que las próximas actualizaciones le permitan acercarse a posiciones más competitivas.