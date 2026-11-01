'Checo' Pérez choca y abandona el GP de Austria

El piloto mexicano chocó con el piloto de Mercedes, George Rusell, este intentó reincorporarse a la carrera cayendo hasta la última posición

Lo que inicio como una buena carrera para el mexicano terminó en desgracia, pues Sergio 'Checo' Pérez se vio forzado a abandonar el Gran Premio de Austria tras haberse salido de la pista en la vuelta 26.Luego de que el tapatío saliera de la pista debido a un choque con el piloto de Mercedes, George Rusell, este intentó reincorporarse a la carrera cayendo hasta la última posición.¡TROMPO DEL CHECOOOOO! El mexicano roza con Russell su rueda trasera derecha, y tiene que ir a pits por gomas duras en el inicio del #AustrianGP Por el momento, Checo es último#F1xFOX pic.twitter.com/VYNcosgGYe— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 10, 2022 Sin embargo y pese a los esfuerzos de Checo por regresar a la competencia, su monoplaza no pudo continuar debido a los daños que sufrió durante el choque, forzando al mexicano a ingresar a pits y posteriormente abandonar el GP de Austria.Luego de la desafortunada situación para Pérez, y tras una rápida investigación, la FIA sancionó a Rusell con cinco segundos en los pits por haber provocado que el tapatío terminara en la grava. ¡CHECO FUERA DEL #AustrianGP!El roce con Russell le arruinó la carrera al mexicano, y es obligado a abandonar en la vuelta 26. Ya no hay buenos días... Solo días #F1xFOX pic.twitter.com/a2wijSRdNp— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 10, 2022 El podio del Gran Premio de Austria terminó llevándoselo Charles Leclerc de la escudería de Ferrari, quedando por encima de Carlos Sainz y Max Verstappen respectivamente.TERMINA LA MALA RACHA DE LECLERC Y GANA UN FERRARI EL GP AUSTRIA DESPUÉS DE 19 AÑOS ?? ¡Cayó Ladecuadros! Charles Leclerc obtiene su tercera victoria de la temporada Así el top 5 de esta entretenida y accidentada carrera LeclercVerstappenHamiltonRussellOcon pic.twitter.com/SJqAWhDEmz— ladecuadros (@ladecuadroslp) July 10, 2022 Con información de elhorizonte.mx