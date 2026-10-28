Checo Pérez celebra sus 300 GPs con tradicional 'cascarita'

El tapatío se hizo presente en el marcador luego de rematar un centro de Carrasquilla, el cual remató y se fue al fondo de la red

Como parte de la celebración por el Gran Premio de México, que será su carrera número 300 en la Fórmula 1, Sergio Pérez celebró su ya tradicional "cascarita" para convivir con sus fanáticos y otras figuras del deporte.

El evento, celebrado en una exclusiva plaza comercial de la Ciudad de México, contó con la presencia de figuras del fútbol actual e históricas, como el comentarista de TV Azteca Deportes, Jorge Campos.

Otras de las estrellas presentes fueron el "Conejo" Pérez, Luis Hernández, el lateral de Cruz Azul, Alan Mozo, el panameño Adalberto Carrasquilla, Keylor Navas, los campeones con "La Máquina", Gonzalo Piovi y el héroe de la décima, Rodolfo Rotondi.

Checo es un ferviente aficionado del fútbol, por lo que este tipo de eventos ya son una tradición para calentar su carrera de casa, en la que logró estar en el podio en dos ocasiones, cuando pilotaba para Red Bull Racing.

¡Jorge Campos en faceta de director técnico! 🔥⚽ El Inmortal da instrucciones previo a la cascarita de Checo Pérez en el marco del Gran Premio de México este fin de semana. ¡Grande nuestro porterazo! https://t.co/yiEbotM7vq — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 27, 2026 El tapatío se hizo presente en el marcador luego de rematar un centro de Carrasquilla, el cual remató y se fue al fondo de la red luego de botar en el rostro del "Conejo" Pérez. Su equipo ganó por 6-5. Una agenda apretada Además de la "casarita", Checo tendrá este miércoles 28 de octubre un showrun, donde recorrerá Paseo de la Reforma a bordo de su monoplaza de F1.